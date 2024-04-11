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Published Сегодня, 14:45

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Замглавы газовой компании в Уфе осудят за аферы с нацпроектом

Замглавы газовой компании в Уфе осудят за аферы с нацпроектом

11 апреля 2024, 14:45
Фото: 1MI
В Уфе заместителя директора газовой компании будут судить за мошенничество. Фирма занималась строительством очистных сооружений в Давлеканово, сообщили в следкоме.

Завершено расследование уголовного дела, в рамках которого установили, что преступление совершалось в 2019 году. В рамках нацпроекта «Экология» между администрацией Давлеканово и «Уфимской Газовой Компанией» заключен контракт для строительства объекта за 89 млн рублей.

Заместитель директора и фактический руководитель подрядчика для удешевления стоимости работ отклонился от первоначальной проектно-сметной документации, выполнив работы на 46 млн рублей. Также фирма не соответствовала предъявляемым требованиям.

Глава администрации знал обо всем, но не предпринял попыток исправить несоответствия. В результате бюджету государства причинили ущерб почти на 89 млн рублей. При этом система очистки воды пока не введена в эксплуатацию, а качество питьевой воды до сих пор оставляет желать лучшего.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Главу администрации Давлеканово за превышение должностных полномочий приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Мэр Давлеканово пойдет под суд за превышение должностных полномочий
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#Марина Шорина#Общество#Мошенничество#Уголовное дело#Башкортостан#Следком#Давлеканово#Контракт
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