Замглавы газовой компании в Уфе осудят за аферы с нацпроектом

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Завершено расследование уголовного дела, в рамках которого установили, что преступление совершалось в 2019 году. В рамках нацпроекта «Экология» между администрацией Давлеканово и «Уфимской Газовой Компанией» заключен контракт для строительства объекта за 89 млн рублей.
Заместитель директора и фактический руководитель подрядчика для удешевления стоимости работ отклонился от первоначальной проектно-сметной документации, выполнив работы на 46 млн рублей. Также фирма не соответствовала предъявляемым требованиям.
Глава администрации знал обо всем, но не предпринял попыток исправить несоответствия. В результате бюджету государства причинили ущерб почти на 89 млн рублей. При этом система очистки воды пока не введена в эксплуатацию, а качество питьевой воды до сих пор оставляет желать лучшего.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Главу администрации Давлеканово за превышение должностных полномочий приговорили к четырем годам лишения свободы условно.