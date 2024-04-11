Замглавы газовой компании в Уфе осудят за аферы с нацпроектом

Глава администрации знал обо всем, но не предпринял попыток исправить несоответствия. В результате бюджету государства причинили ущерб почти на 89 млн рублей. При этом система очистки воды пока не введена в эксплуатацию, а качество питьевой воды до сих пор оставляет желать лучшего.