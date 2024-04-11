Врач Чудинская рассказал о ранних признаках болезни Паркинсона

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Болезнь вызваны разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих вещество дофамин, что приводит к тормозному влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга. В настоящее время существуют методы лечения, позволяющие улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование заболевания, пишут «Известия».
Болезнь Паркинсона может начаться после 40 или даже 20 лет. У мужчин она встречается немного чаще, чем у женщин. Наряду с генетической предрасположенностью, факторами риска являются также проживание в сельской местности и близость промышленных предприятий.
Первым симптомом болезни Паркинсона обычно является трепетание рук. Оно проявляется в покое и часто начинается с одной кисти, затем распространяется на другую руку и ноги. Тремор усиливается при волнении и останавливается во время сна и активных движений.
Другим характерным симптомом является мышечная стесненность или ригидность. Это равномерное повышение мышечного тонуса, которое также начинается с одной руки или ноги. В дальнейшем ригидность в определенных группах мышц может привести к формированию характерной «позы просителя».
Прогрессирование болезни Паркинсона приводит к общему снижению двигательной активности, скованности и замедленности движений. Ходьба становится мелкими шагами, ступни располагаются параллельно, лицо становится безжизненным, глаза застывают, а мимика лица практически отсутствует. Улыбка и выражения лица появляются с запозданием и исчезают медленно.
Болезнь Паркинсона несет значительные трудности для пациентов, однако существующие методы лечения помогают улучшить их качество жизни и замедлить прогрессирование заболевания.