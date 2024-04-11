Власти Башкирии заявили о прохождении пика паводка на степных реках

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В республике в отдельных районах талые воды больше не угрожают разливу рек, так как пик уже пройден. Это касается степных водоемов Башкирии. Об этом заявили власти региона.
«На Павловском водохранилище идет наполнение, лед еще стоит. В ближайшую неделю ожидается сохранение высоких уровней воды на горных реках, так как в горно-лесистой местности еще много снега, а также рост уровней крупных рек», — сообщил исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Тем не менее, расслабляться еще рано, говорят в Госкомитете по ЧС. На данный момент у спасательных служб под присмотром остаются 19 районов республики и 35 случаев затоплений. Речь также о дорожных участках, сейчас подтоплены 16 автотрасс. На контроле в том числе 1 случай подтопления низководного моста.