Власти Башкирии заявили о прохождении пика паводка на степных реках

Тем не менее, расслабляться еще рано, говорят в Госкомитете по ЧС. На данный момент у спасательных служб под присмотром остаются 19 районов республики и 35 случаев затоплений. Речь также о дорожных участках, сейчас подтоплены 16 автотрасс. На контроле в том числе 1 случай подтопления низководного моста.