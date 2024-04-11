В Уфе на одной из городских улиц скоро высадят липовую рощу

«Мы очень рады такому решению, в городе будет больше зелени, воздух будет чище, да и глаз радоваться будет, глядя на такую красоту», «Знаю этот вид лип, они огромными вырастают, могучими, потом по этим великанам можно считать столетия», «Наконец-то на Заки Вадили деревья посадят, не хватает там зелени, еще бы берёзки высадили и красота будет», — обмениваются мнением жители города.