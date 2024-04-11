В Уфе на одной из городских улиц скоро высадят липовую рощу

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Работы по благоустройству территорий с помощью крупномерных лип начнут с улицы Заки Валиди. Такие деревья достигают до 40 м в высоту, у них густая, широкопирамидальная крона.
«Крупномерные липы будут высажены на участке от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина. Аналогичная работа также будет проведена на других улицах, где ранее не было деревьев», — отметили в администрации Кировского района.
Высадка деревьев в столице республики ведется к юбилею УФы, липовые рощи появятся на девяти улицах. В городской мэрии обратились к жителям с просьбой отнестись с пониманием к возникновению возможных неудобств. Тем более есть ради чего потерпеть. После окончания работ улицы города преобразятся и станут намного комфортнее и привлекательнее.
«Мы очень рады такому решению, в городе будет больше зелени, воздух будет чище, да и глаз радоваться будет, глядя на такую красоту», «Знаю этот вид лип, они огромными вырастают, могучими, потом по этим великанам можно считать столетия», «Наконец-то на Заки Вадили деревья посадят, не хватает там зелени, еще бы берёзки высадили и красота будет», — обмениваются мнением жители города.
Появление новых лип в историческом центре Уфы не случайное решение, эти деревья стали символом башкирской столицы, их высадят там, где раньше они не росли.