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Published Сегодня, 12:31

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Updated Сегодня, 12:43

В Башкирии улицы Уфы украсят крупномерные липы

В Уфе на одной из городских улиц скоро высадят липовую рощу

11 апреля 2024, 12:31

В Башкирии улицы Уфы украсят крупномерные липы

Всего липовые аллеи появятся на 9 улицах.

Работы по благоустройству территорий с помощью крупномерных лип начнут с улицы Заки Валиди. Такие деревья достигают до 40 м в высоту, у них густая, широкопирамидальная крона.

«Крупномерные липы будут высажены на участке от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина. Аналогичная работа также будет проведена на других улицах, где ранее не было деревьев», — отметили в администрации Кировского района.

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Высадка деревьев в столице республики ведется к юбилею УФы, липовые рощи появятся на девяти улицах. В городской мэрии обратились к жителям с просьбой отнестись с пониманием к возникновению возможных неудобств. Тем более есть ради чего потерпеть. После окончания работ улицы города преобразятся и станут намного комфортнее и привлекательнее.

«Мы очень рады такому решению, в городе будет больше зелени, воздух будет чище, да и глаз радоваться будет, глядя на такую красоту», «Знаю этот вид лип, они огромными вырастают, могучими, потом по этим великанам можно считать столетия», «Наконец-то на Заки Вадили деревья посадят, не хватает там зелени, еще бы берёзки высадили и красота будет», — обмениваются мнением жители города.

Появление новых лип в историческом центре Уфы не случайное решение, эти деревья стали символом башкирской столицы, их высадят там, где раньше они не росли.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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