В Башкирском лесу потерялась машина с людьми

Ранее стало известно, что в Белорецком районе машина с прицепом укатилась в реку. Все случилось на берегу реки Большой Инзер в селе Зуяково. Хозяин ооставил транспортное средство у реки, а сам пошел к даче. Когда он решил утром поехать на работу, то автомобиля не было на прежнем месте.