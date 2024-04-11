В Башкирском лесу потерялась машина с людьми

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Спасатели Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям отправились на поиски людей, решивших сократить свой путь. Машина направлялась по Старочишминской трассе, но решили срезать, поехав по незнакомому маршруту.
В результате поисков машина с людьми нашлась в лесу у ДНТ Автомобилист Уфимского района. Сотрудники ведомства вытащили застрявшее транспортное средство на дорогу, а компания продолжила свой путь.
Ранее стало известно, что в Белорецком районе машина с прицепом укатилась в реку. Все случилось на берегу реки Большой Инзер в селе Зуяково. Хозяин ооставил транспортное средство у реки, а сам пошел к даче. Когда он решил утром поехать на работу, то автомобиля не было на прежнем месте.