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Published Сегодня, 13:37

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Updated Сегодня, 13:39

В Башкирском лесу потерялась машина с людьми

В Башкирском лесу потерялась машина с людьми

11 апреля 2024, 13:37
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Минувшей ночью в Башкирии спасателям пришлось искать заплутавший автомобиль. В салоне в это время находились двое мужчин и женщина.

Спасатели Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям отправились на поиски людей, решивших сократить свой путь. Машина направлялась по Старочишминской трассе, но решили срезать, поехав по незнакомому маршруту.

В результате поисков машина с людьми нашлась в лесу у ДНТ Автомобилист Уфимского района. Сотрудники ведомства вытащили застрявшее транспортное средство на дорогу, а компания продолжила свой путь.

Ранее стало известно, что в Белорецком районе машина с прицепом укатилась в реку. Все случилось на берегу реки Большой Инзер в селе Зуяково. Хозяин ооставил транспортное средство у реки, а сам пошел к даче. Когда он решил утром поехать на работу, то автомобиля не было на прежнем месте.

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#Марина Шорина#Происшествия#Башкортостан#Автомобиль#Госкомитет по ЧС#Трасса
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