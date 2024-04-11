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Published Сегодня, 03:53

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Updated Сегодня, 03:55

В Башкирии пообещали теплую и дождливую погоду

В Башкирии пообещали теплую и дождливую погоду

11 апреля 2024, 03:53
Фото: PxHere
Синоптики сообщили прогноз погоды в республике на ближайшие дни.

По данным Башгидрометцентра, сегодня, 11 апреля, местами ожидается небольшой дождь. Ветер умеренный, направление северное с переходом на южное, юго-западное. Температура воздуха составит +11, +16°.

12 апреля также небольшой дождь. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью столбик термометра окажется на отметке +2, +7°, днем потеплеет до +11, +16°.

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13 апреля по-прежнему небольшие дожди, местами умеренные. Температура воздуха ночью +2, +7°, днем +10, +15°. Ветер умеренный северо-западный, днем в некоторых районах республики порывы до сильного.

#Общество#Уфа#Паводок#Погода#Новости Башкирии#Половодье
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