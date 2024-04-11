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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

В Башкирии ожидается ветер до 20 метров в секунду

В Башкирии ожидается ветер до 20 метров в секунду

11 апреля 2024, 14:18
Фото: 1MI
В МЧС по Башкортостану заявили, что опасные метеорологические явления не прогнозируются. При этом в отдельных районах республики порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Завтра, 12 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем пройдут небольшие дожди, а в северных районах — умеренные. Ветер подует с запада, северо-запада.

В темное время суток будет от 4 до 9 градусов выше нуля. Днем ожидается не теплее 17 градусов. На отдельных участках автодорог ночью и утром будет туман, а видимость упадет до километра.

Из-за изношенности электросетей могут возникать проблемы со светом из-за обрыва ЛЭП и линий связи. Также жители Башкирии должны быть готовы к отключению горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения. Кроме того, ожидается затруднение движения автомобилей, увеличение числа мелких аварий.

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#Марина Шорина#Общество#Башкортостан#Ветер#МЧС
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