В Башкирии ожидается ветер до 20 метров в секунду

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Завтра, 12 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем пройдут небольшие дожди, а в северных районах — умеренные. Ветер подует с запада, северо-запада.
В темное время суток будет от 4 до 9 градусов выше нуля. Днем ожидается не теплее 17 градусов. На отдельных участках автодорог ночью и утром будет туман, а видимость упадет до километра.
Из-за изношенности электросетей могут возникать проблемы со светом из-за обрыва ЛЭП и линий связи. Также жители Башкирии должны быть готовы к отключению горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения. Кроме того, ожидается затруднение движения автомобилей, увеличение числа мелких аварий.