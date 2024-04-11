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Published Сегодня, 16:54

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Уфимский суд «воскресил» мужчину

Уфимский суд «воскресил» мужчину

11 апреля 2024, 16:54
Фото: Изображение Midjourney
В Калининском районном суде Уфы «воскресили» 54-летнего жителя Александра Николаева. Такое решение приняли во вторник, 9 апреля.

Три года назад в Чите умер его полный тезка, но федеральные базы содержали информацию именно про уфимца. Сам он узнал о «смерти» случайно, передает «КП-Уфа».

В ноябре 2022 года мужчина ехал за рулем машины, когда его остановили для проверки документов. Инспекторы ДПС взяли водительское удостоверение и заявили, что права недействительны. В результате машину забрали на штрафстоянку.

Единственная разница в документах у мужчин была в дате рождения. После «находки» у уфимца аннулировали паспорт, права, документы на автомобиль. При этом штрафы и налоги ему исправно приходили.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Штрафы#Автомобиль#Налоги#Калининский район
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