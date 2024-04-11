Уфимский суд «воскресил» мужчину

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Три года назад в Чите умер его полный тезка, но федеральные базы содержали информацию именно про уфимца. Сам он узнал о «смерти» случайно, передает «КП-Уфа».
В ноябре 2022 года мужчина ехал за рулем машины, когда его остановили для проверки документов. Инспекторы ДПС взяли водительское удостоверение и заявили, что права недействительны. В результате машину забрали на штрафстоянку.
Единственная разница в документах у мужчин была в дате рождения. После «находки» у уфимца аннулировали паспорт, права, документы на автомобиль. При этом штрафы и налоги ему исправно приходили.