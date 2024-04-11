РЭО предложил вкладывать курортный сбор в создание объектов переработки ТКО

Российский экологический оператор, созданный по указу президента от 14 января 2019 года, ведет работу по выстраиванию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Цель национального проекта «Экология» — уменьшить объем захоронения таких отходов и снизить экологическую нагрузку на население. До 2030 года планируется достичь полной сортировки всех твердых отходов и сократить объем отходов, направляемых на полигоны, вдвое. Эти цели недостижимы без развития экономики замкнутого цикла.