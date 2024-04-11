РЭО предложил вкладывать курортный сбор в создание объектов переработки ТКО

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Эту новость озвучил генеральный директор РЭО Денис Буцаев в своем выступлении, которое состоялось 11 апреля на пленарном заседании «Развитие системы особо охраняемых природных территорий» в рамках экологического форума в Республике Башкортостан, информирует newstracker.
Буцаев подчеркнул, что считает несправедливым использование тарифов, взимаемых с граждан, для финансирования работ на особо охраняемых природных территориях, поскольку эта мера приведет к перекладыванию ущерба, наносимого туристическим потоком, на жителей регионов. Целесообразнее было бы погашение соответствующих расходов за счет средств, поступающих от курортного сбора, такая практика кое-где уже была опробована
Кроме того, глава РЭО высказался в пользу необходимости развития инфраструктуры для переработки отходов с повышенной мощностью, которая помогла бы справляться с отходами, оставленными туристами. Он предложил тратить средства от взимания курортного сбора на финансирование таких проектов.
Российский экологический оператор, созданный по указу президента от 14 января 2019 года, ведет работу по выстраиванию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Цель национального проекта «Экология» — уменьшить объем захоронения таких отходов и снизить экологическую нагрузку на население. До 2030 года планируется достичь полной сортировки всех твердых отходов и сократить объем отходов, направляемых на полигоны, вдвое. Эти цели недостижимы без развития экономики замкнутого цикла.