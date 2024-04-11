Президент ТПП РФ Катырин: Уровень региональных деловых СМИ растет каждый год

Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти компании Светлана Афанасьева отметила, что привлечение внимания именно к этой отрасли крайне важно. Это распространяется на все регионы Российской Федерации, так как компания”ФосАгро» представлена в четырех регионах — это Мурманская, Ленинградская, Вологодская и Саратовская области.