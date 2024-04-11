Президент ТПП РФ Катырин: Уровень региональных деловых СМИ растет каждый год

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В конце мероприятия были объявлены победители Всероссийского конкурса деловых СМИ.
Как пишет издание gorod55.ru, глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что в текущем году на конкурс поступило 389 работ. С каждым годом уровень профессионализма региональных изданий только растет. Он отметил, что работы теперь не уступают федеральным СМИ, несмотря на более низкие бюджеты регизданий.
По словам Катырина, ТПП России высоко оценила работу территориальных палат совместно с Союзом журналистов.
«То, что такое количество работ представлено на конкурсе, — это в первую очередь заслуга наших коллег в регионах», — сказал Катырин.
Первый заместитель председателя правления банка МФК Анатолий Хвостиков отметил, что региональные СМИ информируют о состоянии дел и проблемах в бизнес-среде. Банк в очередной раз выступил партнером мероприятия.
По словам Хвостикова, на сегодняшний день региональные средства массовой информации продолжают развиваться и изобилуют очень интересными статьями и аналитическими материалами. Каждый год уровень профессионализма журналистов увеличивается, что делает выбор лучшего весьма сложным.
Холдинг «ФосАгро», который является одним из крупнейших мировых лидеров в производстве удобрений, выступил соучредителем номинации «Освещение деятельности агропромышленного комплекса».
Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти компании Светлана Афанасьева отметила, что привлечение внимания именно к этой отрасли крайне важно. Это распространяется на все регионы Российской Федерации, так как компания”ФосАгро» представлена в четырех регионах — это Мурманская, Ленинградская, Вологодская и Саратовская области.
По итогам форума были объявлены победители конкурса. Редакция газеты «Тверские ведомости» стала победителем в номинации «Лучшее региональное средство массовой информации». Гран-при конкурса вручили корреспонденту телерадиокомпании «Евразия» Антонине Сатаровой из Орска Оренбургской области в номинации «Лучшая история предпринимательского успеха».
Напомним, что форум впервые был организован в 1993 году Торгово-промышленной палатой России и Союзом журналистов России.