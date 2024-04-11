Поврежденные трубы оставили уфимцев без воды

Жители ряда домов в Сипайлово остались без горячей воды вечером 11 апреля. Это коснулось домов №7, 9, 9/1, 9/2, 11 по улице Набережной, №3, 5, 7, 9, 11, 13 по Ковшовой и №16/1, 18, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2 на Гагарина.