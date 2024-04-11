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Поврежденные трубы оставили уфимцев без воды

Поврежденные трубы оставили уфимцев без воды

11 апреля 2024, 15:00
Фото: 1MI
Администрация Октябрьского района Уфы предупредила об отключении горячей воды. Такое решение пришлось принять из-за повреждения на трубопроводе.

Жители ряда домов в Сипайлово остались без горячей воды вечером 11 апреля. Это коснулось домов №7, 9, 9/1, 9/2, 11 по улице Набережной, №3, 5, 7, 9, 11, 13 по Ковшовой и №16/1, 18, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2 на Гагарина.

Ремонтные работы проводятся силами БашРТС. Подробности следует узнавать у дежурной службы предприятия. Как скоро будет восстановлено водоснабжение, не уточняется.

Ранее жителей Башкирии просили недоверять сообщениям о качестве питьевой воды. Все подробности следует узнавать у Роспотребнадзора.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Отключение воды#Горячая вода#Коммунальная авария
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