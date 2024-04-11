Под Уфой заметили НЛО

Местные жители обмениваются видео, которое успели снять на камеры своих телефонов. На всех запечатлен странный летающий объект, сообщает сайт UfaTime.ru. Как рассказывают очевидцы, похожий очертаниями на «кукурузник», но это явно не он, летал на низкой высоте и подозрительно наворачивал круги над домами жителей Старых Киешков Кармаскалинского района. Наблюдатели поделились, что НЛО напугал их, и пока люди приходили в себя от увиденного, объект резко пропал.