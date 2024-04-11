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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

В Башкирии жители засекли неопознанный летающий объект

Под Уфой заметили НЛО

11 апреля 2024, 04:23
Фото: 1MI

В Башкирии жители засекли неопознанный летающий объект

Он вёл себя подозрительно.

Местные жители обмениваются видео, которое успели снять на камеры своих телефонов. На всех запечатлен странный летающий объект, сообщает сайт UfaTime.ru. Как рассказывают очевидцы, похожий очертаниями на «кукурузник», но это явно не он, летал на низкой высоте и подозрительно наворачивал круги над домами жителей Старых Киешков Кармаскалинского района. Наблюдатели поделились, что НЛО напугал их, и пока люди приходили в себя от увиденного, объект резко пропал.

«Очень странно себя вёл этот аппарат. Как будто ниоткуда появился, и исчез в никуда», «Летал туда-сюда, как будто что-то выискивал», «Когда заметили НЛО, сразу схватила камеру, начала снимать, пристально наблюдала за летающей штукой, а она раз и исчезла, даже не поняла куда», — комментируют увиденное очевидцы.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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