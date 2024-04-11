Пик паводка, ситуация на водохранилищах и штрафы за домашних питомцев

В то же время жители республики делятся опасениями о том, что в Башкирии может повториться орский потоп. В ЦУРе, однако, заявили, что вероятность того, что Павловская ГЭС не справится с большой водой, «сводится к нулю» и водохранилище на севере Башкирии полностью готово к весеннему половодью. Отмечается, что прошлой осенью проводили тщательное обследование плотины Павловской гидроэлектростанции, в процессе принимали участие водолазы, которые проверили сооружение под водой.