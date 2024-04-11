Пик паводка, ситуация на водохранилищах и штрафы за домашних питомцев

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В республике в отдельных районах талые воды больше не угрожают разливу рек, так как пик уже пройден. Это касается степных водоемов Башкирии. Однако на данный момент у спасательных служб под присмотром остаются 19 районов республики и 35 случаев затоплений. Речь также о дорожных участках, сейчас подтоплены 16 автотрасс. На контроле в том числе 1 случай подтопления низководного моста.
Из Юмагузинского водохранилища на днях начали сбрасывать воду. Таким образом освобождают место для талых вод во время паводка. Ранее по сообщению Башкирской генерирующей компании приток на Юмагузинском водохранилище составлял 225 кубометров в секунду.
В то же время жители республики делятся опасениями о том, что в Башкирии может повториться орский потоп. В ЦУРе, однако, заявили, что вероятность того, что Павловская ГЭС не справится с большой водой, «сводится к нулю» и водохранилище на севере Башкирии полностью готово к весеннему половодью. Отмечается, что прошлой осенью проводили тщательное обследование плотины Павловской гидроэлектростанции, в процессе принимали участие водолазы, которые проверили сооружение под водой.
Объявленного в федеральный розыск ишимбайского стрелка задержали в Волгоградской области. Напомним, на днях 36-летний уроженец Армении устроил в ночном клубе Ишимбая стрельбу. Мужчина достал пистолет в ходе потасовки. 23-летний потерпевший скончался от ранения на следующий день. Скрываясь с места преступления, стрелок и его друг попали в аварию, после чего бросили авто.
Парламент Башкирии внес в Госдуму РФ новую инициативу. Согласно документу, регионы смогут устанавливать плату за изменение вида разрешенного использования земельного участка. Отметим, что на данный момент право взимать плату за изменение ВРИ имеют лишь Москва и Московская область.
В Башкирии увеличили размеры штрафов за выгул собак без поводка и намордника. Минимальный размер штрафа, таким образом, будет увеличен в четыре раза: с 500 руб. до 2 тыс. рублей, максимальный — с 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Внесение изменений в кодекс об административных правонарушений утвердил глава республики Радий Хабиров. Ранее данный законопроект одобрили в окончательном чтении депутаты регионального Госсобрания.