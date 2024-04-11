mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Не знал, что в розыске: полицейские задержали стрелка из Башкирии

Не знал, что в розыске: полицейские задержали стрелка из Башкирии

11 апреля 2024, 11:43
Фото: PxHere
Ишимбайского стрелка задержали полицейские в Волгоградской области. Ранее мужчину объявили в федеральный розыск.

Напомним, на днях 36-летний уроженец Армении устроил в ночном клубе Ишимбая стрельбу. Мужчина достал пистолет в ходе потасовки. 23-летний потерпевший скончался от ранения на следующий день. Скрываясь с места преступления, стрелок и его друг попали в аварию, после чего бросили авто.

Житель Башкирии получил выстрел в голову в ночном клубе
Узнать подробнее

Полицейским подозреваемый сказал, что был якобы не в курсе объявления себя в федеральный розыск. Комментировать произошедшее он также отказался

#Уфа
Подпишитесь
Александр Сидякин отреагировал на историю с незаконно осужденным подростком из Уфы
Сегодня, 14:50
Замглавы газовой компании в Уфе осудят за аферы с нацпроектом
Сегодня, 14:45
В Башкирии ожидается ветер до 20 метров в секунду
Сегодня, 14:18
В Башкирском лесу потерялась машина с людьми
Сегодня, 13:37
Три истории жителей Башкирии, которые потеряли всё, и попали в кредитную кабалу
Сегодня, 04:54
Ольга Кабо: «Фестиваль «Акбузат» напомнил, что кино снимают все-таки для людей»
30 ноября 2014,, 21:17
"