Не знал, что в розыске: полицейские задержали стрелка из Башкирии

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Напомним, на днях 36-летний уроженец Армении устроил в ночном клубе Ишимбая стрельбу. Мужчина достал пистолет в ходе потасовки. 23-летний потерпевший скончался от ранения на следующий день. Скрываясь с места преступления, стрелок и его друг попали в аварию, после чего бросили авто.
Полицейским подозреваемый сказал, что был якобы не в курсе объявления себя в федеральный розыск. Комментировать произошедшее он также отказался