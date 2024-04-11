Не знал, что в розыске: полицейские задержали стрелка из Башкирии

Напомним, на днях 36-летний уроженец Армении устроил в ночном клубе Ишимбая стрельбу. Мужчина достал пистолет в ходе потасовки. 23-летний потерпевший скончался от ранения на следующий день. Скрываясь с места преступления, стрелок и его друг попали в аварию, после чего бросили авто.