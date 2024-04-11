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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

На месяц в Уфе закроют проезд ради коллектора

На месяц в Уфе закроют проезд ради коллектора

11 апреля 2024, 13:55
Фото: mkset.ru
В Уфе с 15 апреля по 15 мая будет ограничено движение по улице Кустарной. Это коснется участков от домов 31/33 до 35/37, предупредили в местном «Водоканале».

Такое решение принято из-за проведения работ по капитальному ремонту участка самотечного канализационного коллектора. Он находится на Кустарной. Ради этого придется перекрыть проезжую часть и пешеходную зону.

Фото: Уфа Водоканал

«Уфаводоканал» извинился перед жителями за временные неудобства. На данный момент неизвестно, сколько пришлось заплатить заказчику за подобный ремонт.

Ранее стало известно, что до конца июля на ремонт проспекта Октября потратят 132 млн рублей. Работы закончат до конца июля, а длина территории не превышает 1 км.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Ограничение движения#Ремонт#Дороги#Капитальный ремонт#Уфаводоканал
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