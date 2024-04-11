На месяц в Уфе закроют проезд ради коллектора

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Такое решение принято из-за проведения работ по капитальному ремонту участка самотечного канализационного коллектора. Он находится на Кустарной. Ради этого придется перекрыть проезжую часть и пешеходную зону.
«Уфаводоканал» извинился перед жителями за временные неудобства. На данный момент неизвестно, сколько пришлось заплатить заказчику за подобный ремонт.
Ранее стало известно, что до конца июля на ремонт проспекта Октября потратят 132 млн рублей. Работы закончат до конца июля, а длина территории не превышает 1 км.