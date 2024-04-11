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На М-5 в Башкирии 10-километровая пробка

На М-5 в Башкирии 10-километровая пробка

11 апреля 2024, 15:32
Фото: Telegram-канал Ufa_rb
На трассе М-5 в Башкирии образовалась многокилометровая пробка. Очевидцы заявили, что причиной стал ямочный ремонт, пишет Telegram-канал ufa_rb.

Стояли фуры и легковые автомобили, а также автобусы на участке возле поселка Первомайский Благоварского района. Протяженность затора якобы составила от 10 до 15 километров.

Судя по данным «Яндекс Карт», пробка в обе стороны превышает в общей сложности 15 км. Сам же дорожный ремонт ведется на правой полосе — в направлении Октябрьского. Неизвестно, надолго ли затянутся работы.

Жители Башкирии возмущены, что ежегодно вынуждены стоять на этом участке из-за постоянного ремонта. Они интересуются, как долго придется ждать, чтобы проехать трассу.

«Когда этот бардак закончится, ночью можно же делать этот ремонт, у нас как люди с работы возвращаются у них ямочный ремон начинается»;
«Каждый год одно и тоже, штопают, штопают.Неужели нельзя один раз сделать как следует, лет на 5 хотя бы», — пишут пользователи.
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#Марина Шорина#Общество#Башкортостан#Соцсети#Пробка
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