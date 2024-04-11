Дом Аршавина в Санкт-Петербурге не хотят покупать из-за высокой цены

Эксперты полагают, что цена дома завышена — по крайней мере на 30 млн руб. Даже если дизайнерские решения могут вызывать вопросы, стоимость продажи коттеджа целиком и полностью зависит от владельца дома. И если он считает нужным удерживать ценник и продолжать ждать покупателя, то это может продолжаться долгое время.