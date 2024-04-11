Дом Аршавина в Санкт-Петербурге не хотят покупать из-за высокой цены

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
За свой трехэтажный коттедж футболист запрашивает слишком высокую цену — 150 млн руб., это уже второй год отпугивает потенциальных покупателей. Примечательно, что сам Аршавин купил дом за 20 млн руб. Очевидно, что стоимость не могла вырасти настолько.
«Комсомольская правда» со ссылкой на риелтора уточняет, что в доме давно никто не живет, а несколько раз в месяц сюда приезжает убираться клининговая компания.
Дом построен недалеко от станции метро «Удельная». Общая площадь составляет 387 квадратных метров. На цокольном этаже есть сауна, душевая и джакузи, на первом — кухня-столовая, гостиная и гардеробная, на втором — две спальни и ванная с панорамным окном.
Эксперты полагают, что цена дома завышена — по крайней мере на 30 млн руб. Даже если дизайнерские решения могут вызывать вопросы, стоимость продажи коттеджа целиком и полностью зависит от владельца дома. И если он считает нужным удерживать ценник и продолжать ждать покупателя, то это может продолжаться долгое время.
Подробнее — в материале Newia.