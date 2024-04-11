mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Депутаты Башкирии предложили сделать смену ВРИ на участках платной по всей стране

Депутаты Башкирии предложили сделать смену ВРИ на участках платной по всей стране

11 апреля 2024, 06:34
Фото: PxHere
Парламент Башкирии внес в Госдуму РФ новую инициативу. Согласно документу, регионы смогут устанавливать плату за изменение вида разрешенного использования земельного участка.
«Речь идет о тех случаях, когда новый вид разрешенного использования предусматривает строительство или реконструкцию объекта капитального строительства», — пояснил спикер Константин Толкачев.

Отметим, сейчас право взимать плату за изменение ВРИ имеют лишь Москва и Московская область.

Проезд по новому мосту через реку Белую в Уфе могут сделать платным
Узнать подробнее
«Предлагается распространить данную практику на все субъекты. Плата за изменение вида разрешенного использования земли будет поступать в бюджеты регионов», — сказал толкачев.
#Политика#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Земельные участки#Законы
Подпишитесь
Три истории жителей Башкирии, которые потеряли всё, и попали в кредитную кабалу
Сегодня, 04:54
Видео. «Бурлит, кипит безумно»: на Юмагузинском водохранилище в Башкирии начали сброс воды
Сегодня, 04:34
Заведующая детским садом в Башкирии три года обирала своих подчиненных
Сегодня, 05:16
Под Уфой заметили НЛО
Сегодня, 04:23
В Башкирии вырастут штрафы за нарушения при выгуле питомцев
Сегодня, 04:15
В Башкирии пообещали теплую и дождливую погоду
Сегодня, 03:53
"