Депутаты Башкирии предложили сделать смену ВРИ на участках платной по всей стране

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
«Речь идет о тех случаях, когда новый вид разрешенного использования предусматривает строительство или реконструкцию объекта капитального строительства», — пояснил спикер Константин Толкачев.
Отметим, сейчас право взимать плату за изменение ВРИ имеют лишь Москва и Московская область.
«Предлагается распространить данную практику на все субъекты. Плата за изменение вида разрешенного использования земли будет поступать в бюджеты регионов», — сказал толкачев.