День космонавтики: история праздника и план мероприятий для Уфы

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Все началось с события, которое изменило мир — первый пилотируемый полет в космос. Ровно в 9 часов 7 минут утра 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур в небеса поднялся «Восток-1» с первым человеком на борту.
Когда ракета достигла орбиты, это великое событие было объявлено по радио, заставляя сердца людей замирать от волнения. Весь мир следил за этим историческим моментом, когда обычный советский гражданин смог покорить просторы Вселенной.
Полет длился 108 минут, за которые космический корабль совершил один оборот вокруг Земли. Именно это событие подтвердило, что человек в состоянии справиться с космическим пространством при определенной подготовке и может успешно работать там. Первый космонавт лично испытал на себе космическую невесомость и ощущение легкости в руках, ногах и всем теле.
Юрий Гагарин — легендарный советский космонавт, который родился в 1934 году в простой крестьянской семье. Его история символ того, что даже обычный человек из деревни может достичь невероятных высот. Он был выбран из числа сотрудников Военно-воздушных сил СССР для участия в программе космических полетов.
После своего космического полета Юрий Гагарин стал национальным героем и международной знаменитостью. Он продолжал работать в космической программе и готовился к новым полетам, но, к сожалению, погиб в авиационной катастрофе 27 марта 1968 года. Его имя стало символом смелости, научных достижений и покорения космоса.
В наше время День космонавтики считается скорее детским праздником: уроки в школах посвящены уроки этому дню, родители с детьми делают поделки, а потом их представляют на выставках. В этот день принято популяризировать науку через фильмы, образовательные программы и другие мероприятия.
В некоторых местах также проводится акция «Юрьева ночь», цель которой познакомить людей с космосом и вдохновить молодое поколение на новые исследования. Уфа не становится исключением.
Планетарий также осуществляет стандартные показы, такие как: «Космический сон Почемучки», «Космическая история России», «Путешествие к миллиарду солнц», «Туманности», «Путешествие по Солнечной системе», программа о созвездиях.