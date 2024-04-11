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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

День космонавтики

День космонавтики: история праздника и план мероприятий для Уфы

11 апреля 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney
День космонавтики
Откройте историю возникновения праздника Дня космонавтики и узнайте, как отметить его в столице Башкортостана в нашем материале.

История празднования

Все началось с события, которое изменило мир — первый пилотируемый полет в космос. Ровно в 9 часов 7 минут утра 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур в небеса поднялся «Восток-1» с первым человеком на борту.

Когда ракета достигла орбиты, это великое событие было объявлено по радио, заставляя сердца людей замирать от волнения. Весь мир следил за этим историческим моментом, когда обычный советский гражданин смог покорить просторы Вселенной.

Полет длился 108 минут, за которые космический корабль совершил один оборот вокруг Земли. Именно это событие подтвердило, что человек в состоянии справиться с космическим пространством при определенной подготовке и может успешно работать там. Первый космонавт лично испытал на себе космическую невесомость и ощущение легкости в руках, ногах и всем теле.

Кто такой Юрий Гагарин и как он стал космонавтом?

Юрий Гагарин — легендарный советский космонавт, который родился в 1934 году в простой крестьянской семье. Его история символ того, что даже обычный человек из деревни может достичь невероятных высот. Он был выбран из числа сотрудников Военно-воздушных сил СССР для участия в программе космических полетов.

После своего космического полета Юрий Гагарин стал национальным героем и международной знаменитостью. Он продолжал работать в космической программе и готовился к новым полетам, но, к сожалению, погиб в авиационной катастрофе 27 марта 1968 года. Его имя стало символом смелости, научных достижений и покорения космоса.

День космонавтикиДень космонавтики
День космонавтики
Фото: Изображение Midjourney

Как отметить этот праздник?

В наше время День космонавтики считается скорее детским праздником: уроки в школах посвящены уроки этому дню, родители с детьми делают поделки, а потом их представляют на выставках. В этот день принято популяризировать науку через фильмы, образовательные программы и другие мероприятия.

В некоторых местах также проводится акция «Юрьева ночь», цель которой познакомить людей с космосом и вдохновить молодое поколение на новые исследования. Уфа не становится исключением.

Мероприятия в Уфе на день космонавтики:

  1. «Просто космос» в Модельной детской библиотеке No 42:

  • Дата: 12 апреля 2024
  • Возраст: 6+
  • Бесплатно
  • Расписание: квест, рассказ о Ю. А. Гагарине, игровая программа, викторина, книжная выставка «Загадки Вселенной»

  1. Акция в Республиканском музее боевой славы:

  • Даты: с 8 по 12 апреля 2024
  • Возраст: 6+
  • Цена: от 200 рублей
  • Расписание: основных этапов покорения космоса, викторина, творческие мастер-классы, обзорная экскурсия «Башкортостан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

  1. Программа «Путеводные звезды» в Уфимском городском планетарии:

  • Дата: 12 апреля 2024
  • Возраст: 6+
  • Цена: 200–250 рублей
  • Место: Октября 79/2
  • Описание: интерактивное образовательное шоу об астронавигации, научение навигационных звезд и созвездий

Планетарий также осуществляет стандартные показы, такие как: «Космический сон Почемучки», «Космическая история России», «Путешествие к миллиарду солнц», «Туманности», «Путешествие по Солнечной системе», программа о созвездиях.

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