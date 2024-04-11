День космонавтики: история праздника и план мероприятий для Уфы

Полет длился 108 минут, за которые космический корабль совершил один оборот вокруг Земли. Именно это событие подтвердило, что человек в состоянии справиться с космическим пространством при определенной подготовке и может успешно работать там. Первый космонавт лично испытал на себе космическую невесомость и ощущение легкости в руках, ногах и всем теле.