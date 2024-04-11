Башкирия может завершить мусорную реформу на три года раньше

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Со слов бизнесмена, республика перевыполнит проект к 2027 году, при этом изначально планировать достичь нужных показателей лишь к 2030 году.
Буцаев также добавил, что по итогам «Зеленого рейтинга», который ежегодно формирует «Российский экологической оператор» Башкирия заняла девятое место среди субъектов России, поднявшись на 47 пунктов. Предприниматель отметил, что это является самым интенсивным ростом среди регионов.