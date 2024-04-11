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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Башкирия может завершить мусорную реформу на три года раньше

Башкирия может завершить мусорную реформу на три года раньше

11 апреля 2024, 10:28
Фото: PxHere
Мусорная реформа в Башкирии может завершиться досрочно, сообщил на открытии Экологического форума в Уфе предприниматель Денис Буцаев.

Со слов бизнесмена, республика перевыполнит проект к 2027 году, при этом изначально планировать достичь нужных показателей лишь к 2030 году.

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Буцаев также добавил, что по итогам «Зеленого рейтинга», который ежегодно формирует «Российский экологической оператор» Башкирия заняла девятое место среди субъектов России, поднявшись на 47 пунктов. Предприниматель отметил, что это является самым интенсивным ростом среди регионов.

#Уфа
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