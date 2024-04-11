А из нашего окна… — какие виды положительно влияют на психологический комфорт?

Posted Вчера, 13:04
Published Вчера, 13:04
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
На сегодняшний день всё большую популярность приобретают квартиры с видовыми характеристиками. Ведь как приятно, на рассвете, собираясь на работу пить свежесваренный кофе и смотреть как начинается новый день. Или расслабиться после рабочего дня наслаждаясь огнями родного города. А в выходные дни любоваться видом зелёного ковра лесопарковой зоны. Такая возможность будет у жильцов комфортабельного ЖК «Сапфир», который активно строится на ул. Комсомольская, рядом с ТРЦ «Мир».
— Понимание важности красивого вида из окна дало время пандемии. Самоизоляция доказала всем нам, как важно чувствовать себя хорошо в собственном доме или квартире. Она также показала нам мир, видимый только через окно. Поэтому проектируя ЖК «Сапфир», мы расположили его таким образом, что видовые характеристики начинаются уже с 5 этажа, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Кто из нас не помнит чудесные стихи Сергея Михалкова: " — А из нашего окна площадь Красная видна! — А из вашего окошка — только улицы немножко…». Вид из окна может иметь разное значение, но обычно он существенно влияет на настроение и жизнь жильцов. Например, американские ученые из клиники Майо университета штата Айова выяснили, что привлекательный вид из окна продлевает жизнь человека на пять-семь лет.
В ЖК «Сапфир» каждый найдёт вид, который ему больше по душе. Тем, кто работает удалённо или у кого в семье есть школьники, подойдут квартиры с окнами на восток и юго-восток с видом на лесопарковый массив. Так как вид на зелёные насаждения успокаивает и тонизирует, и именно это сочетание стимулирует работоспособность.
А тем, кто хочет построить карьеру, лучше выбрать квартиры с окнами на север, юг и запад с видом на город. Ведь урбанистические пейзажи и бесконечное «движение» за окнами мотивирует на постановку и достижение новых целей. Так как такие панорамы наполняют энергией и позволяют чувствовать себя в центре событий, а вечерние огни добавляют романтики в повседневную жизнь.
— Одна из отличительных черт современной застройки — нехватка естественного света. Часто плотная застройка не позволяет солнечным лучам добраться до каждого окна, что негативно влияет на уровень инсоляции внутри квартир. При этом именно пространство и свет психологи называют базовыми элементами психологического комфорта. Поэтому проектируя ЖК «Сапфир» мы не только правильно расположили дом на участке, чтобы большинство квартир имели видовые характеристики, но и запроектировали увеличенные окна, чтобы в вашем доме всегда было светло и уютно, — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Увеличенные окна расширяют визуальные границы пространства, позволяя натуральному свету свободно заполнять интерьер и предоставляя живописные виды окружающей среды, превращая вашу квартиру в живую картину. А чем больше света проникает в помещение, тем комфортнее и увереннее чувствуют себя те, кто находится в этом самом помещении. Кроме того, такое решение помогает сэкономить на электроэнергии в течении дня.
На данный момент в ЖК «Сапфир» активно строятся обе секции, секция А возведена до уровня 20 этажа, а секция Б до 18 этажа. Следить за ходом строительства можно онлайн на сайте жилого комплекса. Но несмотря на то, что возведены ещё не все этажи, полюбоваться панорамой района и прогуляться по территории вы можете уже сегодня, воспользовавшись услугой «Виртуальный тур».
Квартира в ЖК «Сапфир» добавит магии комфорта в вашу жизнь и станет отличным выбором для тех, кто покупает первое жильё или планирует расширение жилплощади. Это жилой комплекс, созданный ГК «Жилой Квартал» для приятной и счастливой жизни — среда, в которой каждый будет чувствовать себя дома. Узнать больше о проекте вы можете на сайте, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8 и ул. З. Биишевой, 13.
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