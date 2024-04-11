А из нашего окна… — какие виды положительно влияют на психологический комфорт?

Квартира в ЖК «Сапфир» добавит магии комфорта в вашу жизнь и станет отличным выбором для тех, кто покупает первое жильё или планирует расширение жилплощади. Это жилой комплекс, созданный ГК «Жилой Квартал» для приятной и счастливой жизни — среда, в которой каждый будет чувствовать себя дома. Узнать больше о проекте вы можете на сайте, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8 и ул. З. Биишевой, 13.