mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 13:04

Published Вчера, 13:04

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

А из нашего окна… — какие виды положительно влияют на психологический комфорт?

А из нашего окна… — какие виды положительно влияют на психологический комфорт?

11 апреля 2024, 13:04
Фото: ГК Жилой квартал
Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „МКД-Девелопмент“ — Уфа . erid: LjN8KGqVG
Выбор жилья, вне всяких сомнений, довольно труден. Тут важно всё — месторасположение, планировка, высота потолков, тишина или её отсутствие, и конечно же вид из окна.

На сегодняшний день всё большую популярность приобретают квартиры с видовыми характеристиками. Ведь как приятно, на рассвете, собираясь на работу пить свежесваренный кофе и смотреть как начинается новый день. Или расслабиться после рабочего дня наслаждаясь огнями родного города. А в выходные дни любоваться видом зелёного ковра лесопарковой зоны. Такая возможность будет у жильцов комфортабельного ЖК «Сапфир», который активно строится на ул. Комсомольская, рядом с ТРЦ «Мир».

— Понимание важности красивого вида из окна дало время пандемии. Самоизоляция доказала всем нам, как важно чувствовать себя хорошо в собственном доме или квартире. Она также показала нам мир, видимый только через окно. Поэтому проектируя ЖК «Сапфир», мы расположили его таким образом, что видовые характеристики начинаются уже с 5 этажа, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».

Кто из нас не помнит чудесные стихи Сергея Михалкова: " — А из нашего окна площадь Красная видна! — А из вашего окошка — только улицы немножко…». Вид из окна может иметь разное значение, но обычно он существенно влияет на настроение и жизнь жильцов. Например, американские ученые из клиники Майо университета штата Айова выяснили, что привлекательный вид из окна продлевает жизнь человека на пять-семь лет.

В ЖК «Сапфир» каждый найдёт вид, который ему больше по душе. Тем, кто работает удалённо или у кого в семье есть школьники, подойдут квартиры с окнами на восток и юго-восток с видом на лесопарковый массив. Так как вид на зелёные насаждения успокаивает и тонизирует, и именно это сочетание стимулирует работоспособность.

А тем, кто хочет построить карьеру, лучше выбрать квартиры с окнами на север, юг и запад с видом на город. Ведь урбанистические пейзажи и бесконечное «движение» за окнами мотивирует на постановку и достижение новых целей. Так как такие панорамы наполняют энергией и позволяют чувствовать себя в центре событий, а вечерние огни добавляют романтики в повседневную жизнь.

 — Одна из отличительных черт современной застройки — нехватка естественного света. Часто плотная застройка не позволяет солнечным лучам добраться до каждого окна, что негативно влияет на уровень инсоляции внутри квартир. При этом именно пространство и свет психологи называют базовыми элементами психологического комфорта. Поэтому проектируя ЖК «Сапфир» мы не только правильно расположили дом на участке, чтобы большинство квартир имели видовые характеристики, но и запроектировали увеличенные окна, чтобы в вашем доме всегда было светло и уютно, — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».

Увеличенные окна расширяют визуальные границы пространства, позволяя натуральному свету свободно заполнять интерьер и предоставляя живописные виды окружающей среды, превращая вашу квартиру в живую картину. А чем больше света проникает в помещение, тем комфортнее и увереннее чувствуют себя те, кто находится в этом самом помещении. Кроме того, такое решение помогает сэкономить на электроэнергии в течении дня.

На данный момент в ЖК «Сапфир» активно строятся обе секции, секция А возведена до уровня 20 этажа, а секция Б до 18 этажа. Следить за ходом строительства можно онлайн на сайте жилого комплекса. Но несмотря на то, что возведены ещё не все этажи, полюбоваться панорамой района и прогуляться по территории вы можете уже сегодня, воспользовавшись услугой «Виртуальный тур».

Квартира в ЖК «Сапфир» добавит магии комфорта в вашу жизнь и станет отличным выбором для тех, кто покупает первое жильё или планирует расширение жилплощади. Это жилой комплекс, созданный ГК «Жилой Квартал» для приятной и счастливой жизни — среда, в которой каждый будет чувствовать себя дома. Узнать больше о проекте вы можете на сайте, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8 и ул. З. Биишевой, 13.

Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Контрольная закупка: как обстоят дела с продажей суррогатного алкоголя в Башкирии
Сегодня, 05:30
Александр Сидякин отреагировал на историю с незаконно осужденным подростком из Уфы
Вчера, 14:50
Стрельба в центре Уфы: на полицейских напал мужчина с ножом
Сегодня, 07:22
Стрельба в центре города: что известно о происшествии на улице Карла Маркса
Сегодня, 06:21
В Башкирии осудили мошенников за кражу 180 млн рублей у нефтедобывающей компании
Сегодня, 05:40
Многолюдную толпу заметили у здания завода «ОДК-УМПО» в Уфе
Сегодня, 04:47
"