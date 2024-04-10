Вода в уфимских реках продолжает прибывать

По словам специалистов, резкий подъем воды зафиксирован во всех трех водоемах омывающих Уфу. В реке Белой за сутки вода поднялась на 17 см и составила 450 см. до выхода реки на пойму осталось 150 см. В Уфимке вода поднялась на 14 см. высота паводка составила 363 см. И Дема подросла меньше всего. +2 см, общий уровень подъема воды составил 468 см.