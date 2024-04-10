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Updated Сегодня, 08:24

Вода в уфимских реках продолжает прибывать

Вода в уфимских реках продолжает прибывать

10 апреля 2024, 08:22
Фото: 1MI
В Управлении гражданской защиты сообщили о значительном подъеме уровня паводка.

По словам специалистов, резкий подъем воды зафиксирован во всех трех водоемах омывающих Уфу. В реке Белой за сутки вода поднялась на 17 см и составила 450 см. до выхода реки на пойму осталось 150 см. В Уфимке вода поднялась на 14 см. высота паводка составила 363 см. И Дема подросла меньше всего. +2 см, общий уровень подъема воды составил 468 см.

Фото: УГЗ Уфы
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В Калининском районе Уфы остаются подтопленными 5 садовых товариществ и несколько дорог. Специалисты предупреждают, что пик паводка еще не наступил. До него осталось несколько дней и наибольшие уровни рек будут в Уфе во второй половине апреля.

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#Уфа#Новости Башкирии
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