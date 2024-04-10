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В Уфе возобновили строительство мечети «Ар-Рахим»

В Уфе возобновили строительство мечети «Ар-Рахим»

10 апреля 2024, 09:23
Фото: 1MI
В столице Башкирии начали достраивать мечеть «Ар-Рахим», заявил в соцсетях глава региона Радий Хабиров. На работы в этом году выделят как минимум 700 млн рублей.
«С благословения Всевышнего в день священного праздника Ураза-байрам мы комплексно приступили к работам в мечети Ар-Рахим», — написал руководитель республики.

Со слов Хабирова, целостность конструкции и купола сохранены, однако «определенные проблемы» все же есть. Также глава Башкирии отметил, что на исследование состояния мечети было потрачено немало времени.

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«В ближайшее время придет первая партия отделочных материалов и мы начнём более интенсивно выполнять фасадные работы, — написал Хабиров. — Я обещал достроить мечеть, и значит, мы ее достроим».

Между тем говорить о сроках завершения строительства, как уточнил руководитель республики, «пока рано».

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Мечеть Ар-Рахим
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