В Уфе возобновили строительство мечети «Ар-Рахим»

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
«С благословения Всевышнего в день священного праздника Ураза-байрам мы комплексно приступили к работам в мечети Ар-Рахим», — написал руководитель республики.
Со слов Хабирова, целостность конструкции и купола сохранены, однако «определенные проблемы» все же есть. Также глава Башкирии отметил, что на исследование состояния мечети было потрачено немало времени.
«В ближайшее время придет первая партия отделочных материалов и мы начнём более интенсивно выполнять фасадные работы, — написал Хабиров. — Я обещал достроить мечеть, и значит, мы ее достроим».
Между тем говорить о сроках завершения строительства, как уточнил руководитель республики, «пока рано».