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Updated Сегодня, 11:42

В Уфе мужчина обманул столетнюю пенсионерку на 100 тысяч рублей

В Уфе мужчина обманул столетнюю пенсионерку на 100 тысяч рублей

10 апреля 2024, 11:40
Фото: PxHere
Курьера телефонных мошенников из Уфы будут судить за обман 100-летней женщины. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как установило следствие, на нелегальный бизнес уфимец подписался в январе этого года. Неизвестные предложили ему побыть посредником в мошеннической схеме. Аферисты обзванивали людей, говоря, что их родственники устроили аварию, которую можно замять за деньги.

Пенсионерке рассказали, якобы ее внук стал виновником ДТП, а потерпевшая сторона просит 100 тысяч рублей. Бабушка поверила звонившим и собрала необходимую сумму, которую передала через обвиняемого. Средства мужчина перевел заказчикам, часть из них оставив себе в качестве «зарплаты».

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«Фигурант уголовного дела признал вину в совершении преступления, ранее судим за преступления против собственности. Он частично возместил ущерб, в качестве обеспечительных мер на его имущество наложен арест. Суд назначил ему наказание в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил требования о взыскании оставшейся части суммы», — гласит сообщение прокуратуры.
#Общество#Уфа#Мошенничество#Новости Башкирии
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