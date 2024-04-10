В Уфе мужчина обманул столетнюю пенсионерку на 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Как установило следствие, на нелегальный бизнес уфимец подписался в январе этого года. Неизвестные предложили ему побыть посредником в мошеннической схеме. Аферисты обзванивали людей, говоря, что их родственники устроили аварию, которую можно замять за деньги.
Пенсионерке рассказали, якобы ее внук стал виновником ДТП, а потерпевшая сторона просит 100 тысяч рублей. Бабушка поверила звонившим и собрала необходимую сумму, которую передала через обвиняемого. Средства мужчина перевел заказчикам, часть из них оставив себе в качестве «зарплаты».
«Фигурант уголовного дела признал вину в совершении преступления, ранее судим за преступления против собственности. Он частично возместил ущерб, в качестве обеспечительных мер на его имущество наложен арест. Суд назначил ему наказание в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил требования о взыскании оставшейся части суммы», — гласит сообщение прокуратуры.