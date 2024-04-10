В Уфе часть местного кладбища отдали под проведение религиозных обрядов

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В уфимской мэрии приняли решение изменить условно разрешенный вид земельного участка на Сергиевском кладбище. Такую новость озвучил Ратмир Мавлиев.
Согласно постановлению мэрии, территория кладбища на пересечении Высотной и Белорусской, площадью почти 1,5 тысячи квадратов, теперь будет использоваться для проведения религиозных обрядов.
После изменений документации, на таких участках земли можно размещать здания и сооружения, специально предназначенные для проведения религиозных обрядовых действий. В частности, речь идет о молельных домах, часовнях, храмах, соборах, церквях, синагоге.