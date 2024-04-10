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Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

В Башкирии на городском кладбище разрешат проводить обрядовые церемонии

В Уфе часть местного кладбища отдали под проведение религиозных обрядов

10 апреля 2024, 05:34
Фото: 1MI

В Башкирии на городском кладбище разрешат проводить обрядовые церемонии

Для этого пришлось переработать документацию.

В уфимской мэрии приняли решение изменить условно разрешенный вид земельного участка на Сергиевском кладбище. Такую новость озвучил Ратмир Мавлиев.

Согласно постановлению мэрии, территория кладбища на пересечении Высотной и Белорусской, площадью почти 1,5 тысячи квадратов, теперь будет использоваться для проведения религиозных обрядов.

После изменений документации, на таких участках земли можно размещать здания и сооружения, специально предназначенные для проведения религиозных обрядовых действий. В частности, речь идет о молельных домах, часовнях, храмах, соборах, церквях, синагоге.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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