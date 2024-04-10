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В РЭО назвали основные источники информации для ФГИС «Экомониторинг»

В РЭО назвали основные источники информации для ФГИС «Экомониторинг»

10 апреля 2024, 15:17
Фото: Изображение Midjourney
Буцаев поделился подробностями о способах сбора информации для федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг». В Российском экологическом операторе были определены ключевые источники, предоставляющие данные для этой системы, а также изложены её цели.

Денис Буцаев рассказал, что к концу 2024 года планируется осуществить первый этап запуска системы, которая призвана обеспечить всестороннее и своевременное информирование о текущем состоянии окружающей среды. Информация будет доводиться до органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан. Об этом сообщает 56orb.

Буцаев также отметил, что данные во ФГИС будут поступать из более чем 10 источников, в том числе от 10 органов исполнительной власти РФ, исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также юридических и физических лиц. В перечень поставщиков данных войдут Министерство природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Росводресурсы, Роснедра, Росреестр, Росгидромет, Росрыболовство, Росприроднадзор, Росстат и Рослесхоз.

ФГИС «Экомониторинг» будет выполнять функции хранилища информации о состоянии и загрязнении всех компонентов окружающей среды, включая радиационную обстановку, источники выбросов и сбросов загрязняющих веществ, управление отходами, меры по снижению воздействия на окружающую среду, оценку воздействия на природную среду, состояние экосистемы Байкала и многое другое. Новый тип информации, а именно сведения о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты, также предполагается направлять в систему.

Алексей Буров, заместитель генерального директора РЭО по цифровизации, рассказал, что РЭО ответствен за обеспечение бесперебойной эксплуатации системы «Экомониторинг», защиты информации, установление контроля за сохранностью и целостностью данных, а также их обработку в базах данных.

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