В РЭО назвали основные источники информации для ФГИС «Экомониторинг»

Буцаев также отметил, что данные во ФГИС будут поступать из более чем 10 источников, в том числе от 10 органов исполнительной власти РФ, исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также юридических и физических лиц. В перечень поставщиков данных войдут Министерство природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Росводресурсы, Роснедра, Росреестр, Росгидромет, Росрыболовство, Росприроднадзор, Росстат и Рослесхоз.