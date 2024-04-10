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В Башкирии сильный пожар уничтожил мечеть

В Буздякском районе республики загорелась мечеть

10 апреля 2024, 05:00
Фото: МЧС РБ

В Башкирии сильный пожар уничтожил мечеть

Для ликвидации пламени понадобилась большая бригада спасателей.

Огонь охватил деревянную мечеть сегодня ночью в Буздякском районе. Как оказалось загорелось здание местной Мусульманской Религиозной Организации Махалля. Пламя распространилось на площади 36 кв. м.

«Огонь был такой сильный, что мы видели его на другом конце деревни. Потом дым валил еще до утра. Это наша местная мечеть. Испугались конечно, что могут быть пострадавшие. Пожарные быстро приехали, столько машин было, сирен. Наверное, вся деревня проснулась», — рассказывают очевидцы ЧП.

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Огнеборцы экстренно приехали на вызов. Для ликвидации пожара привлекались 10 человек и 7 единиц техники. На помощь приехала и добровольная пожарная команда Арслановского сельского совета. Пламя удалось потушить, в ЧП никто не пострадал.

На данный момент на месте происшествия работает специалист испытательной пожарной лаборатории и сотрудник спасательной службы МЧС России для выяснения причин возникновения пожара.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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