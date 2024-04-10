В Буздякском районе республики загорелась мечеть

«Огонь был такой сильный, что мы видели его на другом конце деревни. Потом дым валил еще до утра. Это наша местная мечеть. Испугались конечно, что могут быть пострадавшие. Пожарные быстро приехали, столько машин было, сирен. Наверное, вся деревня проснулась», — рассказывают очевидцы ЧП.