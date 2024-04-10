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В Башкирии тонет деревня, где проживают семьи с детьми

В Башкирии жители деревни оказались в ловушке из-за паводка

10 апреля 2024, 03:28
Фото: МЧС РБ

В Башкирии тонет деревня, где проживают семьи с детьми

Людям потребовалась срочная эвакуация.

Паводок добрался до жителей деревни Сулейманово в Мечетлинском районе. Местная речка Улукул разлилась из-за внезапного подъема уровня воды, затопив 12 жилых домов.

В деревне проживают 32 человека, среди которых 12 детей. Все они оказались в ловушке в результате обострения паводковой ситуации, их буквально отрезало от основной части деревни.

«Вода прибывала так быстро, что мы успели лишь личные вещи с собой забрать. Большое спасибо спасателям, они кажется, круглые сутки работают без выходных и нам помогают. В этом году паводок конечно очень сильный, из-за дождей снег растаял быстро, вода в землю не успела впитаться», — рассказала Наиля, местная жительница.

Вторые сутки спасатели эвакуируют людей, помогая семьям перебраться с одного берега на другой. Отметим, что в течение двух последних суток сотрудниками МЧС удалось оказать адресную помощь 43 жителям деревни.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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