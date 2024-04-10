В Башкирии жители деревни оказались в ловушке из-за паводка

«Вода прибывала так быстро, что мы успели лишь личные вещи с собой забрать. Большое спасибо спасателям, они кажется, круглые сутки работают без выходных и нам помогают. В этом году паводок конечно очень сильный, из-за дождей снег растаял быстро, вода в землю не успела впитаться», — рассказала Наиля, местная жительница.