В Башкирии жители деревни оказались в ловушке из-за паводка

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
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Updated Сегодня, 03:37
Паводок добрался до жителей деревни Сулейманово в Мечетлинском районе. Местная речка Улукул разлилась из-за внезапного подъема уровня воды, затопив 12 жилых домов.
В деревне проживают 32 человека, среди которых 12 детей. Все они оказались в ловушке в результате обострения паводковой ситуации, их буквально отрезало от основной части деревни.
«Вода прибывала так быстро, что мы успели лишь личные вещи с собой забрать. Большое спасибо спасателям, они кажется, круглые сутки работают без выходных и нам помогают. В этом году паводок конечно очень сильный, из-за дождей снег растаял быстро, вода в землю не успела впитаться», — рассказала Наиля, местная жительница.
Вторые сутки спасатели эвакуируют людей, помогая семьям перебраться с одного берега на другой. Отметим, что в течение двух последних суток сотрудниками МЧС удалось оказать адресную помощь 43 жителям деревни.