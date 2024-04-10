В Башкирии начался сезон клещей. Как защититься от опасных насекомых

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По данным Роспотребнадзора республики, в минувшем году больше всего случаев инфицирования от клещей пришлось на Белорецк — энцефалитом там заболели 12 человек. Кроме того, по одному случаю было зарегистрировано в Уфе, а также Караидельском, Мелеузовском и Ишимбайском районах. Заболевания, по данным ведомства, прошли без летального исхода.
Тем не менее, каждый год в России от укусов клещей погибают около 30 человек, рассказала фельдшер и управляющая пансионатом «Тёплые беседы. Люберцы» Ирина Громова изданию «НИ». Чаще всего смертельные случаи происходят при долгом игнорировании лечения
Для защиты от клещей самый эффективный метод — вакцина. Курс включает в себя три прививки, после этого про энцефалит можно забыть на три года.
Однако от более опасного заболевания — бореллиоза — прививок нет. Здесь необходимо соблюдать технику безопасности: это не только спреи, которые продаются в любом магазине, но и некоторые «народные методы».
Как рассказала Ирина Громова, клещи крайне не любят эфирные масла эвкалипта, гвоздики, лаванды и герани. Размешав их с водой, можно побрызгать раствором одежду. Также многие обрабатывают кожу яблочным уксусом.
Однако самая лучшая защита — это одежда, отмечает врач-дезинфектолог Николай Дубинин. Важно заправлять всю одежду, вплоть до носков. Лучше всего подходи светлая одежда, сообенно с плотными манжетами, закрывающая все тело. Также нужно не забывать после похода осматривать себя на наличие клещей.
Доставать клеща лучше всего в травмпункте, чтобы голова насекомого не осталась под кожей. Именно от своевременного лечения зависит дальнейший прогноз.