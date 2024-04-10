В Башкирии начался сезон клещей. Как защититься от опасных насекомых

По данным Роспотребнадзора республики, в минувшем году больше всего случаев инфицирования от клещей пришлось на Белорецк — энцефалитом там заболели 12 человек. Кроме того, по одному случаю было зарегистрировано в Уфе, а также Караидельском, Мелеузовском и Ишимбайском районах. Заболевания, по данным ведомства, прошли без летального исхода.