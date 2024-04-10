mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Башкирии начался сезон клещей. Как защититься от опасных насекомых

В Башкирии начался сезон клещей. Как защититься от опасных насекомых

10 апреля 2024, 10:41
Фото: PxHere
Эксперты рассказали, как защититься от клещей и какие районы Башкирии являются самыми опасными.

По данным Роспотребнадзора республики, в минувшем году больше всего случаев инфицирования от клещей пришлось на Белорецк — энцефалитом там заболели 12 человек. Кроме того, по одному случаю было зарегистрировано в Уфе, а также Караидельском, Мелеузовском и Ишимбайском районах. Заболевания, по данным ведомства, прошли без летального исхода.

Тем не менее, каждый год в России от укусов клещей погибают около 30 человек, рассказала фельдшер и управляющая пансионатом «Тёплые беседы. Люберцы» Ирина Громова изданию «НИ». Чаще всего смертельные случаи происходят при долгом игнорировании лечения

Для защиты от клещей самый эффективный метод — вакцина. Курс включает в себя три прививки, после этого про энцефалит можно забыть на три года.

Однако от более опасного заболевания — бореллиоза — прививок нет. Здесь необходимо соблюдать технику безопасности: это не только спреи, которые продаются в любом магазине, но и некоторые «народные методы».

Врач Тихонова дала инструкцию на случай укуса клеща
Узнать подробнее

Как рассказала Ирина Громова, клещи крайне не любят эфирные масла эвкалипта, гвоздики, лаванды и герани. Размешав их с водой, можно побрызгать раствором одежду. Также многие обрабатывают кожу яблочным уксусом.

Однако самая лучшая защита — это одежда, отмечает врач-дезинфектолог Николай Дубинин. Важно заправлять всю одежду, вплоть до носков. Лучше всего подходи светлая одежда, сообенно с плотными манжетами, закрывающая все тело. Также нужно не забывать после похода осматривать себя на наличие клещей.

Доставать клеща лучше всего в травмпункте, чтобы голова насекомого не осталась под кожей. Именно от своевременного лечения зависит дальнейший прогноз.

#Уфа#Клещи#Новости Башкирии#Энцефалит
Подпишитесь
В Уфе возобновили строительство мечети «Ар-Рахим»
Сегодня, 09:23
Эксклюзив. Незаконно осужденный подросток из Уфы вышел на связь с журналистами
Сегодня, 09:24
У спасателей Башкирии появился новый четвероногий помощник
Сегодня, 09:34
В Уфе часть местного кладбища отдали под проведение религиозных обрядов
Сегодня, 05:34
В Буздякском районе республики загорелась мечеть
Сегодня, 05:00
Известны подробности дела школьника, которого незаконно осудили в Башкирии
Сегодня, 04:16
"