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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Башкирии будут судить водителя, который избил полицейского

В Башкирии будут судить водителя, который избил полицейского

10 апреля 2024, 06:26
Фото: 1MI
Он был в состоянии алкогольного опьянения, когда его попытался постановить экипаж ДПС.

В Учалинском районе Башкирии межрайонная прокуратура утвердила обвинение в отношении местного жителя. Ему вменяют насилие в отношении представителя власти, когда тот находился при исполнении.

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На данный момент из материалов дела известно, что в начале 2024 года мужчина хорошенько отпраздновав новогодние праздники, под утро поехал домой в состоянии сильного опьянения. Он был пассажиром, а за рулем сидел его пьяный знакомый. Они были настолько пьяны, что автомобиль вилял на дороге, чем и привлек внимание ДПС. Полицейские остановили машину, однако в тот момент, когда инспектор подходи к авто, из-за руля выбежал мужчина и попытался убежать. Полицейский погнался за ним и догнал его. Дальше, «наш герой» выскочил из пассажирского места и начал оскорблять сотрудников полиции и даже ударил одного из них несколько раз по спине, когда тот надевал наручники его товарищу. Правоохранителям пришлось задерживать не только водителя, но и его пассажира.

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#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии
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