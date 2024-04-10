В Башкирии будут судить водителя, который избил полицейского

На данный момент из материалов дела известно, что в начале 2024 года мужчина хорошенько отпраздновав новогодние праздники, под утро поехал домой в состоянии сильного опьянения. Он был пассажиром, а за рулем сидел его пьяный знакомый. Они были настолько пьяны, что автомобиль вилял на дороге, чем и привлек внимание ДПС. Полицейские остановили машину, однако в тот момент, когда инспектор подходи к авто, из-за руля выбежал мужчина и попытался убежать. Полицейский погнался за ним и догнал его. Дальше, «наш герой» выскочил из пассажирского места и начал оскорблять сотрудников полиции и даже ударил одного из них несколько раз по спине, когда тот надевал наручники его товарищу. Правоохранителям пришлось задерживать не только водителя, но и его пассажира.