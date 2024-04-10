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Уфимский юрист обратился в генпрокуратуру после незаконного осуждения школьника

Уфимский юрист обратился в генпрокуратуру после незаконного осуждения школьника

10 апреля 2024, 11:00
Фото: Кристина Дейнеко / mkset.ru
Юрист Виталий Буркин написал заявление в генеральную прокуратуру РФ после публикации Mkset о незаконном осуждении школьника из Уфы.

Ранее редакция обратила внимание на вопиющий случай: в столице Башкирии по статье о распространении наркотиков осудили 15-летнего школьника. При этом по закону нести ответственность он мог лишь с 16 лет. Как рассказывает молодой человек, на протяжении двух лет следователи, суд и адвокаты «не замечали» этого факта, а сам он долгое время провел под домашним арестом и в колонии. Ранее юноша и его адвокат давали интервью Mkset.

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«Так бывает, когда все ветви власти поглотила коррупция — вершители судеб не знают элементарного», — считает правозащитник Виталий Буркин.

В своем заявлении к генпрокурору Игорю Краснову юрист просит возбудить по факту незаконного осуждения уголовное дело, а также дать оценку действиям всех лиц, причастных к преследованию.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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