Уфимский юрист обратился в генпрокуратуру после незаконного осуждения школьника

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Ранее редакция обратила внимание на вопиющий случай: в столице Башкирии по статье о распространении наркотиков осудили 15-летнего школьника. При этом по закону нести ответственность он мог лишь с 16 лет. Как рассказывает молодой человек, на протяжении двух лет следователи, суд и адвокаты «не замечали» этого факта, а сам он долгое время провел под домашним арестом и в колонии. Ранее юноша и его адвокат давали интервью Mkset.
«Так бывает, когда все ветви власти поглотила коррупция — вершители судеб не знают элементарного», — считает правозащитник Виталий Буркин.
В своем заявлении к генпрокурору Игорю Краснову юрист просит возбудить по факту незаконного осуждения уголовное дело, а также дать оценку действиям всех лиц, причастных к преследованию.