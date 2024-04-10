Уфимский юрист обратился в генпрокуратуру после незаконного осуждения школьника

Ранее редакция обратила внимание на вопиющий случай: в столице Башкирии по статье о распространении наркотиков осудили 15-летнего школьника. При этом по закону нести ответственность он мог лишь с 16 лет. Как рассказывает молодой человек, на протяжении двух лет следователи, суд и адвокаты «не замечали» этого факта, а сам он долгое время провел под домашним арестом и в колонии. Ранее юноша и его адвокат давали интервью Mkset.