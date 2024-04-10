Россиянам рассказали, как на отдыхе за рубежом не отравиться уличной едой

NEWS.ru сообщает, что большое количество местных жителей в ресторане или уличных точках питания является показателем высокого качества предлагаемой еды. По мнению Натальи, наилучшим выбором будут точки продаж уличной еды с самой длинной очередью, так как это говорит о качественных и свежих продуктах. Она также рекомендует изучить отзывы о местной кухне и просмотреть фотографии перед поездкой.