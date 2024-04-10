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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Россиянам рассказали, как на отдыхе за рубежом не отравиться уличной едой

Россиянам рассказали, как на отдыхе за рубежом не отравиться уличной едой

10 апреля 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney
Тревел-блогер и руководитель туристической фирмы Наталья Ансталь поделилась рядом советов о том, как избежать проблем с уличной едой при путешествиях за границу.

По ее мнению, одним из важных показателей качества обслуживания в ресторанах и кафе является количество местных жителей, которые посещают эти заведения. Перед поездкой Наталья советует тщательно изучить отзывы о различных точках питания.

NEWS.ru сообщает, что большое количество местных жителей в ресторане или уличных точках питания является показателем высокого качества предлагаемой еды. По мнению Натальи, наилучшим выбором будут точки продаж уличной еды с самой длинной очередью, так как это говорит о качественных и свежих продуктах. Она также рекомендует изучить отзывы о местной кухне и просмотреть фотографии перед поездкой.

Тревел-блогер отметила, что наиболее безопасно питаться в заведениях, где блюда готовятся прямо перед клиентами. Такой подход позволяет снизить риск потребления просроченных продуктов. Она также советует обратить внимание на состояние кухни в ресторане перед посещением.

Подводя итоги, Наталья рассказала, что меньшее количество лотков на кухне указывает на то, что блюда готовятся специально для клиентов, а не долго хранятся на прилавках. Она также призвала обращать внимание на гигиеничность кухни и подчеркнула, что повара не должны касаться продуктов руками без перчаток.

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