Россиянам рассказали, как на отдыхе за рубежом не отравиться уличной едой

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
По ее мнению, одним из важных показателей качества обслуживания в ресторанах и кафе является количество местных жителей, которые посещают эти заведения. Перед поездкой Наталья советует тщательно изучить отзывы о различных точках питания.
NEWS.ru сообщает, что большое количество местных жителей в ресторане или уличных точках питания является показателем высокого качества предлагаемой еды. По мнению Натальи, наилучшим выбором будут точки продаж уличной еды с самой длинной очередью, так как это говорит о качественных и свежих продуктах. Она также рекомендует изучить отзывы о местной кухне и просмотреть фотографии перед поездкой.
Тревел-блогер отметила, что наиболее безопасно питаться в заведениях, где блюда готовятся прямо перед клиентами. Такой подход позволяет снизить риск потребления просроченных продуктов. Она также советует обратить внимание на состояние кухни в ресторане перед посещением.
Подводя итоги, Наталья рассказала, что меньшее количество лотков на кухне указывает на то, что блюда готовятся специально для клиентов, а не долго хранятся на прилавках. Она также призвала обращать внимание на гигиеничность кухни и подчеркнула, что повара не должны касаться продуктов руками без перчаток.