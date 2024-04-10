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Обманывали старых бабушек: в Башкирии задержали члена банды мошенников

Обманывали старых бабушек: в Башкирии задержали члена банды мошенников

10 апреля 2024, 11:34
Фото: PxHere
В Башкирии полицейские задержали курьера телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, 18-летний аферист забрал у обманутых пенсионерок более 650 тысяч рублей. «Начальство» юноши обзванивало пожилых жителей республики и сообщало им, якобы их родственники попали в аварию, а для «замятия» инцидента необходима круглая сумма средств.

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Молодой человек занимался тем, что забирал у старушек наличку, после чего переводил суммы мошенникам, оставляя часть себе как вознаграждение.

Жертвами аферистов стали пенсионерки 73, 76 и 88 лет. Как выяснилось, задержанный — студент второго курса одного из вузов региона. Во всем содеянном он признался. Юноше может грозить до шести лет колонии.

#Общество#Уфа#Мошенники#Новости Башкирии
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