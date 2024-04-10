Обманывали старых бабушек: в Башкирии задержали члена банды мошенников

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
По данным ведомства, 18-летний аферист забрал у обманутых пенсионерок более 650 тысяч рублей. «Начальство» юноши обзванивало пожилых жителей республики и сообщало им, якобы их родственники попали в аварию, а для «замятия» инцидента необходима круглая сумма средств.
Молодой человек занимался тем, что забирал у старушек наличку, после чего переводил суммы мошенникам, оставляя часть себе как вознаграждение.
Жертвами аферистов стали пенсионерки 73, 76 и 88 лет. Как выяснилось, задержанный — студент второго курса одного из вузов региона. Во всем содеянном он признался. Юноше может грозить до шести лет колонии.