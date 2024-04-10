Незаконно осужденный подросток из Уфы вышел на связь с журналистами

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Как указано в приговоре (есть в распоряжении редакции), юношу задержали спутся несколько дней после его дня рождения. Таким образом, на момент совершения преступления ему и вовсе было лишь 14 лет. С конца февраля 2022 года до декабря он пробыл под подпиской о невыезде, позже его осудили за три года лишения свободы и отправили в СИЗО, а в апреле — в колонию.
«Я следователю сразу сказал: мне 15 лет. Никакой реакции не последовало», — рассказывает молодой человек.
Около пяти месяцев юноша провел среди осужденных в исправительном учреждении Перми. После жалобы адвоката дело отправили в Демский суд, где парня приговорили уже повторно.
«В последний раз меня вызывали в Верховный суд РБ 22 марта этого года. Там сказали, что изменят мне меру пресечения на подписку о невыезде», — сказал парень.
Как рассказывала Mkset адвокат мальчика, после изучения материалов дела у судьи началась «настоящая истерика». Школьника срочно опустили и, со слов правозащитницы, планировали «по-тихому» оправдать, дабы не вызвать резонанс, иначе потребовались бы объяснения: каким образом можно было два года не замечать возраст подсудимого.
Редакция отправила запросы в объединенную пресс-службу судов РБ и прокуратуру.