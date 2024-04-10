Незаконно осужденный подросток из Уфы вышел на связь с журналистами

Как указано в приговоре (есть в распоряжении редакции), юношу задержали спутся несколько дней после его дня рождения. Таким образом, на момент совершения преступления ему и вовсе было лишь 14 лет. С конца февраля 2022 года до декабря он пробыл под подпиской о невыезде, позже его осудили за три года лишения свободы и отправили в СИЗО, а в апреле — в колонию.