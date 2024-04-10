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Незаконно осужденный подросток из Уфы вышел на связь с журналистами

Незаконно осужденный подросток из Уфы вышел на связь с журналистами

10 апреля 2024, 09:24
Фото: PxHere
Школьник из Уфы, который два года провел под арестом, поговорил с редакцией Mkset. Напомним, подростка осудили за распространение наркотиков несмотря на то, что по этой статье он еще даже не подлежал уголовной ответственности — на момент обвинения юноше было 15 лет.

Как указано в приговоре (есть в распоряжении редакции), юношу задержали спутся несколько дней после его дня рождения. Таким образом, на момент совершения преступления ему и вовсе было лишь 14 лет. С конца февраля 2022 года до декабря он пробыл под подпиской о невыезде, позже его осудили за три года лишения свободы и отправили в СИЗО, а в апреле — в колонию.

«Я следователю сразу сказал: мне 15 лет. Никакой реакции не последовало», — рассказывает молодой человек.
«В суде истерика»: в Уфе незаконно осужденного школьника хотели «по-тихому» оправдать
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Около пяти месяцев юноша провел среди осужденных в исправительном учреждении Перми. После жалобы адвоката дело отправили в Демский суд, где парня приговорили уже повторно.

«В последний раз меня вызывали в Верховный суд РБ 22 марта этого года. Там сказали, что изменят мне меру пресечения на подписку о невыезде», — сказал парень.

Как рассказывала Mkset адвокат мальчика, после изучения материалов дела у судьи началась «настоящая истерика». Школьника срочно опустили и, со слов правозащитницы, планировали «по-тихому» оправдать, дабы не вызвать резонанс, иначе потребовались бы объяснения: каким образом можно было два года не замечать возраст подсудимого.

Редакция отправила запросы в объединенную пресс-службу судов РБ и прокуратуру.

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#Общество#Уфа#Наркотики#Уголовное дело#Новости Башкирии#Незаконный арест
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