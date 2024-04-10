Начальник управления спецсвязи Демин рассказал о новых возможностях грузоперевозок

С прошлого года компания активно выстраивает партнерские отношения за рубежом: в дружественных странах и по всему СНГ. Кроме того, сейчас возможности «Спецсвязи» активно адаптируют и под частные перевозки. На сайте компании любой желающий может заказать экспресс-доставку посылки любого размера «дверь в дверь».