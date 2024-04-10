Начальник управления спецсвязи Демин рассказал о новых возможностях грузоперевозок

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
По словам Демина, шесть из десяти перевозок «Спецсвязи» по Северо-Западному региону — это заказы госкорпораций и организаций, которые занимаются передачей специальных грузов, в том числе с грифом «секретно». Четверть клиентов — это представители крупного и среднего бизнеса, а остальные — малые предприятия, индивидуальные предприниматели и физические лица, передает rosbalt.ru.
«Спецсвязь» — это налаженная транспортно-логистическая сеть между филиалами, поэтому грузы доходят оперативно как внутри Северо-Западного региона, так и по всей России. Каждый маршрут выстраивается индивидуально. В работу могут быть вовлечены партнерские линии с РЖД, авиакомпаниями и морскими перевозчиками.
Драгоценности, наличные средства и прочие особо ценные грузы застрахованы на сумму до шести миллиардов рублей и перевозятся с вооруженным сопровождением, разрешенным по закону. Один из последних подобных заказов — доставка драгоценных камней и ювелирных украшений на выставку в Санкт-Петербурге. Работа была выполнена без проблем.
Все представительства и склады «Спецсвязи» оснащены современной системой безопасности. Персонал компании имеет высокую квалификацию и непрерывно проходит дополнительное обучение. Сотрудники производственного департамента, кроме высшего специального образования, должны быть физически подготовлены. При этом среди водителей и фельдъегерей есть женщины.
В автопарке «Спецсвязи», который продолжает расширяться, есть как бронированные автомобили, так и другой транспорт для грузов самых разных габаритов.
С прошлого года компания активно выстраивает партнерские отношения за рубежом: в дружественных странах и по всему СНГ. Кроме того, сейчас возможности «Спецсвязи» активно адаптируют и под частные перевозки. На сайте компании любой желающий может заказать экспресс-доставку посылки любого размера «дверь в дверь».
«В первую очередь нам важно сохранить наши показатели на текущем уровне и приумножить этот результат. Главная стратегическая цель — продолжить закрепляться в качестве перевозчика на рынке оборонно-промышленного комплекса», — отметил Демин.