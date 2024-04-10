Известны подробности дела школьника, которого незаконно осудили в Башкирии

Как оказалось, ни один человек, начиная со дня предъявления обвинения и возбуждения уголовного дела, включая кассацию, не обратил внимания на основной пробел в обвинении. Более того, кассация сочла условия приговора довольно мягкими. Дело пересматривалось несколько раз, и каждый новый этап приводил к обвинительному приговору. Прошло не мало времени, перед тем как кто-то усмотрел несостыковки. Перед апелляцией на второй приговор, сотрудник прокуратуры наконец увидел, мягко говоря, неподходящий для данного наказания возврат осужденного.