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Published Сегодня, 04:16

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Updated Сегодня, 04:24

История незаконно осужденного ребёнка в Башкирии получает новый поворот

Известны подробности дела школьника, которого незаконно осудили в Башкирии

10 апреля 2024, 04:16

История незаконно осужденного ребёнка в Башкирии получает новый поворот

В деле было несколько адвокатов.

Новые подробности связаны с качеством защиты. Удалось выяснить, что за всё время у мальчика было несколько адвокатов, которые пытались его защитить. И самое удивительное, что никто из них не предавал значения возрасту их подзащитного.

«Это лучшая иллюстрация того, что из себя предъявляет адвокатура — сборище лузеров. Сей факт никак не снимает ответственности с прокуроров, судей и следователей. С ними все ясно. Но адвокаты!», — комментирует ситуацию юрист Виталий Буркин.

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Как оказалось, ни один человек, начиная со дня предъявления обвинения и возбуждения уголовного дела, включая кассацию, не обратил внимания на основной пробел в обвинении. Более того, кассация сочла условия приговора довольно мягкими. Дело пересматривалось несколько раз, и каждый новый этап приводил к обвинительному приговору. Прошло не мало времени, перед тем как кто-то усмотрел несостыковки. Перед апелляцией на второй приговор, сотрудник прокуратуры наконец увидел, мягко говоря, неподходящий для данного наказания возврат осужденного.

3 апреля апелляция было принято прекратить уголовное преследование школьника. Теперь у него есть право не реабилитацию. Однако, нельзя не отметить, что если бы сотрудник прокуратуры не заметил малолетнего возраста, ребенка бы отправили в колонию.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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