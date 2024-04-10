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Глава Стерлитамака обследовал места подтоплений на лодке

Глава Стерлитамака обследовал места подтоплений на лодке

10 апреля 2024, 11:08
Фото: Vk/Рустем Газизов
В Башкирии обследовали акваторию реки Ашкадар, рассказал в соцсетях глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов.

Со слов чиновника, была оценена обстановке вверх по течению до СНТ «Пищевик» и «Ромашка», в местах слияния Ашкадара со Стерлей и до Бельского моста.

«В целом, на сегодня наблюдается небольшое снижение уровня воды в реке Ашкадар. Но возможен приток воды от Белой, так как они взаимосвязаны. Заторов нигде нет. В любом случае ситуация на контроле у всех служб», — пишет Газизов.
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Тем не менее местных жителей просят сохранять бдительность и следовать инструкциям при паводке.

#Общество#Уфа#Паводок#Новости Башкирии#Половодье#Оттепель
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