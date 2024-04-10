Глава Стерлитамака обследовал места подтоплений на лодке

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Со слов чиновника, была оценена обстановке вверх по течению до СНТ «Пищевик» и «Ромашка», в местах слияния Ашкадара со Стерлей и до Бельского моста.
«В целом, на сегодня наблюдается небольшое снижение уровня воды в реке Ашкадар. Но возможен приток воды от Белой, так как они взаимосвязаны. Заторов нигде нет. В любом случае ситуация на контроле у всех служб», — пишет Газизов.
Тем не менее местных жителей просят сохранять бдительность и следовать инструкциям при паводке.