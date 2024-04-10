Глава РЭО Буцаев: В 2024 году актуализация терсхем запланирована в 62 регионах РФ

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Территориальные схемы содержат информацию о потоках ТКО и объектах по обращению с ними в каждом отдельном субъекте. Эти схемы позволяют сформировать точное представление о системе обращения с отходами и принимать решения по ее доработке, рассказал руководитель Российского экологического оператора, передает newsnn.ru.
По словам Дениса Буцаева, обновление терсхем в этом году должно пройти в 62 регионах, что на 10% больше, чем в прошлом году. В 2023 году РЭО рассмотрел 104 проекта 53 субъектов страны.
В первом квартале текущего года РЭО рассмотрел проекты терсхем 10 регионов: Кабардино-Балкарской Республики, Калининградской, Кировской, Новгородской, Челябинской, Ярославской областей, Красноярского, Пермского краев, Республики Башкортостан, Крыма. Компания уже направила свои корректировки властям.
Основная информация к обновлению терсхем — сведения о фактической массе образования отходов, свежие данные о работающих и планируемых объектах и корректировка схемы потоков отходов, отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.
Сейчас на рассмотрении РЭО находятся еще восемь проектов терсхем.