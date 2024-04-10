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Глава РЭО Буцаев: В 2024 году актуализация терсхем запланирована в 62 регионах РФ

Глава РЭО Буцаев: В 2024 году актуализация терсхем запланирована в 62 регионах РФ

10 апреля 2024, 09:41
Фото: 1MI
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что в текущем году актуализация территориальных схем обращения с отходами запланирована в 62 субъектах РФ. За первый квартал 2024 года компания рассмотрела 12 проектов терсхем обращения с ТКО 10 регионов и вынесла ряд замечаний.

Территориальные схемы содержат информацию о потоках ТКО и объектах по обращению с ними в каждом отдельном субъекте. Эти схемы позволяют сформировать точное представление о системе обращения с отходами и принимать решения по ее доработке, рассказал руководитель Российского экологического оператора, передает newsnn.ru.

По словам Дениса Буцаева, обновление терсхем в этом году должно пройти в 62 регионах, что на 10% больше, чем в прошлом году. В 2023 году РЭО рассмотрел 104 проекта 53 субъектов страны.

В первом квартале текущего года РЭО рассмотрел проекты терсхем 10 регионов: Кабардино-Балкарской Республики, Калининградской, Кировской, Новгородской, Челябинской, Ярославской областей, Красноярского, Пермского краев, Республики Башкортостан, Крыма. Компания уже направила свои корректировки властям.

Основная информация к обновлению терсхем — сведения о фактической массе образования отходов, свежие данные о работающих и планируемых объектах и корректировка схемы потоков отходов, отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Сейчас на рассмотрении РЭО находятся еще восемь проектов терсхем.

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