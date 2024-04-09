Власти утвердили проекты межевания трех кварталов в Уфе

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
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Updated Сегодня, 05:45
В документах, размещенных на сайте администрации, определяются границы красных линий, а также размещения планируемых и существующих объектов. В соответствии с документом межеванию подлежат кварталы:
— №420 в границах улиц Карла Маркса, Чернышевского, Мустая Карима и Коммунистической в Ленинском районе площадью 4,4 гектара;
— №203 в границах улиц Орджоникидзе, Карима Хакимова, Интернациональной и Машиностроителей в Калининском районе площадью 10,63 гектара;
— в границах улиц Заки Валиди, Новомостовой, Тукаева и Цюрупы в Кировском районе площадью 3,3 гектара.
Напомним, ранее стало известно, что в Уфе для муниципальных нужд изымут ряд домов и земельных участков в историческом центре города. Речь идет о доме №22 по ул. Октябрьской революции и корпуса 16 в доме №81 по ул. Зенцова. Отмечается, что оба здания были ранее признаны аварийными.