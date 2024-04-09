Владимир Путин похвалил Башкирию за хороший темп развития жилищного строительства

«Сейчас нам важны, конечно, промышленные компетенции. Мы формируем как раз с Минпромом России промышленный кластер — Башкортостан и Беларусь. За девять месяцев построили предприятие, которое выпускает зерносушилки. С этой же компанией, объём инвестиций уже существенно больше, мы к концу года, дай бог, как говорится, уже будем выпускать впервые в Башкортостане экскаваторы, грейдеры, бульдозеры — 40-тонники, погрузчики и так далее», — отметил Радий Хабиров.