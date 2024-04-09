Владимир Путин похвалил Башкирию за хороший темп развития жилищного строительства

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
На встрече были затрону разные темы. Владимир Путин отметил стремительный рост объёма сдачи нового жилья. К 2030 году регион должен выйти на показатель — четыре миллиона квадратных метров. На сегодняшний день, сообщил Глава Башкирии, республика уже подошла к трём миллионам 300 тысячам. Также руководитель Башкортостана уделил внимание успешному сотрудничеству с Белоруссией и Казахстаном, обозначив наиболее важные совместные проекты.
«Сейчас нам важны, конечно, промышленные компетенции. Мы формируем как раз с Минпромом России промышленный кластер — Башкортостан и Беларусь. За девять месяцев построили предприятие, которое выпускает зерносушилки. С этой же компанией, объём инвестиций уже существенно больше, мы к концу года, дай бог, как говорится, уже будем выпускать впервые в Башкортостане экскаваторы, грейдеры, бульдозеры — 40-тонники, погрузчики и так далее», — отметил Радий Хабиров.
Инвестиции — еще одна актуальная тема, о которой говорили Владимир Путин и Радий Хабиров. По словам Главы Башкирии, инвестор в наши дни — это важная фигура в регионе, потому что за ним деньги, рабочие места и развитие экономики. Поэтому инвестпроектам в республике уделяют много внимания.
Владимир Путин также отметил и те сферы, где сегодня Башкирия испытывает ряд дефицитов. В частности президент поручил обратить внимание на здравоохранение и нехватку машин скорой медицинской помощи. А также проседание показателей агромпромышленной отрасли. Как отметил, Радий Хабиров, основная причина — климатические условия и сильные заморозки летом 2022 года. Тогда сильно пострадали пчеловодство и растеневодство. Однако по количеству собранного зерна Башкирия вышла в лидеры с рекордными показателями среди всех регионов страны.
Тем не менее, работа по улучшение ситуации в данных областях ведется и в будущем показатели будут только расти, уверенно заявил Радий Хабиров Владимиру Путину.