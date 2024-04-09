В уфимском Затоне провода устроили файер-шоу

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Авторы публикации подчеркнули, что это случилось в очередной раз. Неизвестно, про какой из инцидентов шла речь. Троллейбусные провода заискрились ночью 9 апреля возле транспортного кольца в сторону микрорайона Затон.
Отметим, что в конце марта на протяжении нескольких дней фиксировались обрывы троллейбусных проводов. Из-за этого горожане не могли добраться до дома в течение некоторого времени.
Проблемы фиксировались на проспекте Октября, улице Комарова и на Гастелловском путепроводе. Там случились проблемы с несущим тросом, но на электротранспорте это якобы не отразилось.