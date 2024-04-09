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В уфимском Затоне провода устроили файер-шоу

В уфимском Затоне провода устроили файер-шоу

9 апреля 2024, 15:53
Фото: 1MI
Минувшей ночью в Уфе автолюбители заметили искрящиеся троллейбусные провода. Об этом стало известно каналу «ЮТВ».

Авторы публикации подчеркнули, что это случилось в очередной раз. Неизвестно, про какой из инцидентов шла речь. Троллейбусные провода заискрились ночью 9 апреля возле транспортного кольца в сторону микрорайона Затон.

Отметим, что в конце марта на протяжении нескольких дней фиксировались обрывы троллейбусных проводов. Из-за этого горожане не могли добраться до дома в течение некоторого времени.

Проблемы фиксировались на проспекте Октября, улице Комарова и на Гастелловском путепроводе. Там случились проблемы с несущим тросом, но на электротранспорте это якобы не отразилось.

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#Общество#Уфа#Электротранспорт#ДТП#Марина Шорина
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