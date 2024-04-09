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Published Сегодня, 04:57

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В Башкирии назвали имя самой красивой уфимки

В Уфе выбрали главную «Мисс Столицы»

9 апреля 2024, 04:57

В Башкирии назвали имя самой красивой уфимки

За это звание девушка боролась с сотней конкуренток.

В Уфе подвели итоги конкурса красоты «Мисс Столица», где была коронована главная красавица города Алина Фархутдинова. Состязание состоялось в Москве в рамках фестиваля красоты, моды и таланта World Russian Beauty 2024.

22-летняя жительница Уфы отвоевала этот титул у 150 участниц. В полуфинал из которых вышли 20 девушек, а финалистами стали только 10 красоток. В конкурсе приняли участие самые талантливые и смелые девушки из разных уголков Башкирии. У победительниц будет возможность представить нашу республику на мировых конкурсах красоты, которые пройдут в Китае, Южной Корее, Индии и других странах.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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