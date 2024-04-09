В Уфе выбрали главную «Мисс Столицы»

22-летняя жительница Уфы отвоевала этот титул у 150 участниц. В полуфинал из которых вышли 20 девушек, а финалистами стали только 10 красоток. В конкурсе приняли участие самые талантливые и смелые девушки из разных уголков Башкирии. У победительниц будет возможность представить нашу республику на мировых конкурсах красоты, которые пройдут в Китае, Южной Корее, Индии и других странах.