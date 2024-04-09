В Уфе появится зона отдыха за 32 млн рублей

Перед Молодежным театром собираются установить «Террариум „Стерия“», фигуру «Четыре Музыканта», «Куб-каркас», цветочные арки, гирлянду, 108 живых злаков и светодиодный занавес. Перед «Родиной» — фигуры морского конька, Посейдона, дельфина, русалки и девушки, а также вазоны с 936 растениями.