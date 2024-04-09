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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:21

В Уфе появится зона отдыха за 32 млн рублей

В Уфе появится зона отдыха за 32 млн рублей

9 апреля 2024, 09:13
Фото: PxHere
Мэрия Уфы ищет подрядчиков для благоустройства площадей перед Молодежным театром и кинотеатром «Родина».

Начальные цены контрактов составляют 32,4 млн рублей. Благоустройство территорий приурочено к 450-летию столицы региона.

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Перед Молодежным театром собираются установить «Террариум „Стерия“», фигуру «Четыре Музыканта», «Куб-каркас», цветочные арки, гирлянду, 108 живых злаков и светодиодный занавес. Перед «Родиной» — фигуры морского конька, Посейдона, дельфина, русалки и девушки, а также вазоны с 936 растениями.

#Общество#Город#Уфа#Благоустройство#Новости Башкирии
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