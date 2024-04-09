В Уфе эвакуировали гимназию

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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Updated Сегодня, 14:43
Автор уточнил, что сотрудники МЧС прибыли на место: спасатели зашли в здание и проходили мимо учеников, а машины спецслужбы прибывали к учебному заведению. Все случилось в районе 17 часов вечера.
Школьники рассказали в комментариях, что их эвакуировали с последнего урока. Детям разрешили не продолжать занятия. Что стало причиной такого решения пока не уточнялось.
Другие несовершеннолетние считают, что пожарные приехали из-за запаха дыма. Якобы он мог исходить из столовой.
В конце марта учебные заведения Башкирии получали сообщения с фейковыми угрозами минирования. Это коснулось колледжа УКСИВТ.