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Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Уфимских школьников вывели на улицу

В Уфе эвакуировали гимназию

9 апреля 2024, 14:41
Фото: Ufa_RB

Уфимских школьников вывели на улицу

Сегодня вечером в гимназии №16 города Уфы детей эвакуировали из здания. Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале Ufa_RB.

Автор уточнил, что сотрудники МЧС прибыли на место: спасатели зашли в здание и проходили мимо учеников, а машины спецслужбы прибывали к учебному заведению. Все случилось в районе 17 часов вечера.

Школьники рассказали в комментариях, что их эвакуировали с последнего урока. Детям разрешили не продолжать занятия. Что стало причиной такого решения пока не уточнялось.

Другие несовершеннолетние считают, что пожарные приехали из-за запаха дыма. Якобы он мог исходить из столовой.

В конце марта учебные заведения Башкирии получали сообщения с фейковыми угрозами минирования. Это коснулось колледжа УКСИВТ.

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#Общество#Уфа#Соцсети#Школа#Эвакуация#МЧС#Марина Шорина
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