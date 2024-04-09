«В суде истерика»: в Уфе незаконно осужденного школьника хотели «по-тихому» оправдать

Адвокат школьника из Уфы, который два года провел под арестом, поговорил с Mkset. Напомним, подростка осудили за распространение наркотиков несмотря на то, что по этой статье он еще даже не подлежал уголовной ответственности — на момент обвинения юноше было 15 лет.

Юрист Айгуль Лесина отметила, что на ее памяти подобное в российской судебной практике происходит впервые. Следователи и несколько судебных инстанций попросту не обращали внимания на факт того, что ребенок не мог нести уголовную ответственность. Школьник написал жалобу на приговор в суда и вскоре его удалось отменить, однако через недолгое время Демский суд Уфы повторно вынес обвинительное решение. Лишь спустя почти два года после первого ареста юношу наконец выпустили под подписку о невыезде. Мать втянула в наркобизнес: что известно о незаконно арестованном школьнике из Уфы Узнать подробнее «После изучения дела несовершеннолетнего мальчика у руководства суда произошла настоящая истерика. Школьника срочно выпустили из-под ареста, так как было очевидно, что в течение двух лет никто просто не замечал эту чудовищную ошибку», — рассказывает правозащитница Со слов адвоката, суд планировал «по-тихому» вынести оправдательный приговор, не вызывая резонанса. «На школьника оказывается самое серьезное психологическое давление. Вопрос возникает, каким образом следователи, прокуроры и судьи, их руководители должны ответить за такой вопиющий случай беззакония, за поломанную жизнь и здоровье ребенка», — высказалась Айгуль Лесина. В Башкирии школьника почти два года незаконно держали в СИЗО: что говорят адвокаты Узнать подробнее Редакция отправила запросы в объединенную пресс-службу судов РБ и прокуратуру.