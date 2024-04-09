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В МВД прокомментировали задержание бывшего полицейского в Уфе в пьяном виде

В МВД прокомментировали задержание бывшего полицейского в Уфе в пьяном виде

9 апреля 2024, 13:34
Фото: 1MI
Уфимские правоохранители прокомментировали задержание 50-летнего пьяного водителя. Предположительно, речь идет об экс-замглавы ОГИБДД УМВД РФ по столице РБ Иршате Кульсинбаеве.

Минувшей ночью сотрудники ДПС на перекрестке Сагита Агиша и Салавата Юлаева заметили Land Cruiser, водитель которого игнорировал требования об остановке. Он пытался скрыться, из-за чего началась погоня по Губайдуллина.

Мужчина бросил машину и хотел скрыться пешком, но попался. Он вел себя неадекватно и имел признаки опьянения. При оформлении водитель оскорблял сотрудников полиции и нанес ущерб нескольким припаркованным рядом автомобилям.

За отказ от прохождения медосвидетельствования на него составили протокол. Также наказание грозит за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и оскорбления бывших коллег.

В Башкирии бывшего полицейского задержали при попытке скрыться от инспекторов ГИБДД
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#Общество#Уфа#Мвд#Задержание#Водитель#Марина Шорина
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