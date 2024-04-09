В МВД прокомментировали задержание бывшего полицейского в Уфе в пьяном виде

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Минувшей ночью сотрудники ДПС на перекрестке Сагита Агиша и Салавата Юлаева заметили Land Cruiser, водитель которого игнорировал требования об остановке. Он пытался скрыться, из-за чего началась погоня по Губайдуллина.
Мужчина бросил машину и хотел скрыться пешком, но попался. Он вел себя неадекватно и имел признаки опьянения. При оформлении водитель оскорблял сотрудников полиции и нанес ущерб нескольким припаркованным рядом автомобилям.
За отказ от прохождения медосвидетельствования на него составили протокол. Также наказание грозит за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и оскорбления бывших коллег.