В Башкирии ветеринар усыплял животных без осмотра на заболевания

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Как утверждает следствие, почти полтора года врач незаконно составлял ветеринарные свидетельства без проведения осмотра животных, а взамен получал взятки от предприятия по забою скота. Всего недобросовестный ветеринар заработал таким образом 180 тысяч рублей.
«Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — гласит сообщение Следкома.