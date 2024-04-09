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Published Сегодня, 05:40

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Updated Сегодня, 05:42

В Башкирии ветеринар усыплял животных без осмотра на заболевания

В Башкирии ветеринар усыплял животных без осмотра на заболевания

9 апреля 2024, 05:40
Фото: FreePik
В Баймакском районе 55-летний экс-заведующий ветклиникой усыплял скот, не проводя проверку на наличие у него заболеваний. Об этом сообщает Следственный комитет.

Как утверждает следствие, почти полтора года врач незаконно составлял ветеринарные свидетельства без проведения осмотра животных, а взамен получал взятки от предприятия по забою скота. Всего недобросовестный ветеринар заработал таким образом 180 тысяч рублей.

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«Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — гласит сообщение Следкома.
#Уфа#Уголовное дело#Суд#Новости Башкирии#Животные
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