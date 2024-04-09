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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

В Башкирии утонул пожилой рыбак

В Башкирии утонул пожилой рыбак

9 апреля 2024, 09:30
Фото: PxHere
В Калтасинском районе Башкирии женщина нашла бездыханное тело мужа, сообщают в МЧС. Трагический инцидент случился в деревне Василово.

Как рассказала женщина, ее 69-летний супруг вечером 8 апреля отправился на рыбалку. Ловить рыбу супруг собирался на реке Быстрый Таып.

Мужчина долгое время не возвращался домой и не брал трубку, вскоре сельчанка решила съездить на водоем самостоятельно. Женщина нашла вещи мужа на берегу и заметила в воде его тело без признаков жизни.

Очевидцы помогли достать рыбака из воды. Прибывшая на место бригада скорой констатировала смерть мужчины. Обстоятельства гибели расследуются.

#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Руслан Бикчурин
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