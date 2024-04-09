В Башкирии утонул пожилой рыбак

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Как рассказала женщина, ее 69-летний супруг вечером 8 апреля отправился на рыбалку. Ловить рыбу супруг собирался на реке Быстрый Таып.
Мужчина долгое время не возвращался домой и не брал трубку, вскоре сельчанка решила съездить на водоем самостоятельно. Женщина нашла вещи мужа на берегу и заметила в воде его тело без признаков жизни.
Очевидцы помогли достать рыбака из воды. Прибывшая на место бригада скорой констатировала смерть мужчины. Обстоятельства гибели расследуются.