В Башкирии прогнозируется туман и ухудшение видимости

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Башкирии в среду, 10 апреля, ожидается туман и ухудшение видимости — местами до 500 метров и менее.
Также завтра, по данным Башгидромета, местами по республике пройдут небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый Температура воздуха ночью 0, +5°, днем +8, +13°.
В четверг, 11 апреля, существенных осадков не предвидится. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3°, днем +9, +14°.