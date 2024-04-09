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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

В Башкирии прогнозируется туман и ухудшение видимости

В Башкирии прогнозируется туман и ухудшение видимости

9 апреля 2024, 11:25
Фото: Изображение Midjourney
Об изменениях погодных условий в республике информирует пресс-служба МЧС по РБ.

В Башкирии в среду, 10 апреля, ожидается туман и ухудшение видимости — местами до 500 метров и менее.

Также завтра, по данным Башгидромета, местами по республике пройдут небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый Температура воздуха ночью 0, +5°, днем +8, +13°.

В четверг, 11 апреля, существенных осадков не предвидится. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3°, днем +9, +14°.

#Общество#Город#Погода#Новости Башкирии#Азамат Нухов#МЧС Башкирии#Холодная погода#Туман
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