В Башкирии бывшего полицейского задержали при попытке скрыться от инспекторов ГИБДД

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Как сообщает тг-канал, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на петлявшую по дороге иномарку. Водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться от инспекторов: началась погоня. Вскоре, по данным телеграм-канала, хозяин бросил авто и пытался убежать, но его задержали.
Сообщается, что за рулем иномарки якобы оказался экс-замначальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Приуралье“ и экс-замначальника ОГИБДД УМВД РФ по Уфе Иршат Кульсинбаев. Мужчина сопротивлялся полицейским и отказался от медосвидетельствования. За неповиновение мужчину доставили в отдел полиции.
По предварительной информации, Кульсинбаеву может грозить статья за применение насилия в отношении представителя власти.