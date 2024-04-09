В Башкирии бывшего полицейского задержали при попытке скрыться от инспекторов ГИБДД

Как сообщает тг-канал, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на петлявшую по дороге иномарку. Водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться от инспекторов: началась погоня. Вскоре, по данным телеграм-канала, хозяин бросил авто и пытался убежать, но его задержали.