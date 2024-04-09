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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Башкирии бывшего полицейского задержали при попытке скрыться от инспекторов ГИБДД

В Башкирии бывшего полицейского задержали при попытке скрыться от инспекторов ГИБДД

9 апреля 2024, 12:55
Фото: 1MI
Бывший высокопоставленный сотрудник ГИБДД сопротивлялся полицейским и отказался от медосвидетельствования, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Как сообщает тг-канал, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на петлявшую по дороге иномарку. Водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться от инспекторов: началась погоня. Вскоре, по данным телеграм-канала, хозяин бросил авто и пытался убежать, но его задержали.

Сообщается, что за рулем иномарки якобы оказался экс-замначальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Приуралье“ и экс-замначальника ОГИБДД УМВД РФ по Уфе Иршат Кульсинбаев. Мужчина сопротивлялся полицейским и отказался от медосвидетельствования. За неповиновение мужчину доставили в отдел полиции.

По предварительной информации, Кульсинбаеву может грозить статья за применение насилия в отношении представителя власти.

#Общество#Происшествия#ГИБДД#Азамат Нухов#МВД России
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